Il Segreto, anticipazioni spagnole: il bacio tra Severo e Irene

Nelle puntate de Il Segreto già andate in onda abbiamo visto che Severo ha potuto finalmente riabbracciare Carmelito, ed ha invitato Irene nella sua casa per occuparsi del bambino. Infatti, dopo la morte di suo figlio Ruben a causa di una grave malattia, le suore avevano dato Carmelito alla giornalista, la quale aveva iniziato a crescerlo come se fosse suo figlio. Carmelito si era perciò abituato alla presenza della donna, e Severo ha pensato quindi di chiedere ad Irene di restare.

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna ci dicono però che, nonostante gli impegni presi, le cose prenderanno una piega diversa. Infatti, complici le piacevoli giornate trascorse in compagnia di Irene e Carmelito, Severo si accorgerà ben presto di provare per la giornalista un sentimento diverso dalla semplice amicizia e questo nonostante la sua amata Candela sia morta da poco. L’uomo non oserà avvicinarsi troppo alla Campuzano sia per gli impegni presi che per la sua condizione di vedovo. Carmelo dirà all’amico che è giunto il momento di rifarsi una vita, ma Severo si sforzerà per mantenere con Irene solo un rapporto di amicizia.

Anticipazioni Il Segreto: un bacio complica la situazione

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che un innocente bacio cambierà la situazione tra i due. Per far vedere a Carmelito come baciare una persona sulla guancia, Irene si servirà di Severo. La dimostrazione turberà a tal punto Santacruz che questi penserà immediatamente a prendere provvedimenti. L’uomo stabilirà dei turni per occuparsi del figlio, così non dovrà incontrarsi con Irene nemmeno durante i pasti. Ovviamente la Campuzano non apprezzerà la soluzione trovata dall’imprenditore per impedire la nascita di sentimenti tra di loro. Irene a quel punto accetterà l’offerta lavorativa di un importante giornale di Alicante ed informerà Severo della sua decisione di andar via da Puente Viejo. Come reagirà Severo?

Severo sarà incoraggiato da Carmelo a dichiararsi ad Irene, ma il ricordo di Candela è ancora troppo vivo in lui per portarlo a manifestare liberamente i suoi sentimenti. Nonostante anche Irene provi dei sentimenti per l’uomo, deciderà di partire e di dimenticarlo.

La giornalista continuerà a restare in contatto con Adela e a lei dirà di essersi recata nel suo paese natale prima di dirigersi ad Alicante. Ma ormai la freccia di Cupido è stata scoccata: saputo che Irene si trova in un paese vicino, Severo farà di tutto per raggiungerla e dichiararle il suo amore. Ce la farà Severo a raggiungerla prima che Irene si allontani? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.