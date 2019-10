Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando e la sua amante Dori Vilches tengono soggiogata Maria

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che molto presto entrerà in scena un nuovo personaggio, l’infermiera Dori Viches, la quale creerà molti problemi a la povera Maria, costretta a causa dell’attentato alla villa ai danni di Francisca a rimanere invalida su una sedia a rotelle. Come vedremo Dori sottoporrà la Castaneda ad una riabilitazione dura e dolorosa, anche se la donna nasconde un segreto inconfessabile: ella è innamorata di Fernando ed esegue alla lettera ogni ordine del suo amante.

Nonostante i medici le abbiano dato ben poche speranze di guarigione, Maria non si arrenderà e lotterà strenuamente per tornare a camminare. I suoi tentativi dovranno però fare il conto con le perfide trame orchestrate dal Mesia e dalla sua complice Dori Vilches per sabotarle. Infatti, Fernando ha intenzione di servirsi dello stato di bisogno della poveretta per tenerla legata a sé.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando e Dori tramano ai danni di Maria

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che in realtà le condizioni di Maria non sono tanto gravi, ma Fernando le farà credere di non avere speranze e la spingerà ad accettare la sua condizione. Per rendere ancora più credibile la sua messinscena, Fernando si mostrerà disposto anche a pagare di tasca propria le ingenti cure della giovane. Da qui, l’assunzione di Dori, un’infermiera esperta in riabilitazione.

Il rapporto tra la Castaneda e l’infermiera sarà da subito molto conflittuale, per via dei trattamenti estremamente duri a cui Dori la sottoporrà. Questo rientra tutto nel piano del Mesia per scoraggiare Maria e renderla succube dei suoi disegni. Qualcosa, però, andrà storto e grazie al suo coraggio e determinazione, Maria riuscirà ad ottenere effettivamente dei miglioramenti, sotto lo sguardo sgomento di colui che è in realtà il suo carceriere. Quando Fernando assisterà ai continui miglioramenti della ragazza, ovviamente non la prenderà bene. Dopo aver tentato invano di convincere Maria a non continuare la riabilitazione, il Mesia si recherà infuriato dalla Vilches.

Dal dialogo che ne scaturirà apparirà subito chiaro che tra i due c’è più che un semplice accordo e che Dori non è al servizio del Mesia per denaro: Dori è infatti profondamente innamorata di Fernando e gli rinnoverà la sua completa fedeltà, giurando di portare a termine a qualunque costo il suo compito. La Vilches inizierà quindi a posizionare gli aghi medici in punti sbagliati della schiena della Castaneda, in modo che lei non ne ricavi beneficio alcuno.