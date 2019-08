Il Segreto, anticipazioni puntata 30 agosto: Roberto si prende beffa di Francisca e Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntali per rivelarci la trama dell’episodio di venerdì 30 agosto 2019, durante il quale vedremo Elsa prendere le difese di Alvaro dalle dure accuse di Isaac. Fernando e Francisca metteranno intanto sotto pressione Roberto per costringerlo ad accettare la loro offerta, ma il cubano li sorprenderà con una mossa che li lascerà a bocca aperta. Ma adesso scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Carmelo e Julieta riescono a convincere don Berengario a mantenere il silenzio riguardo i Molero, ma la condizione di profondo malessere in cui il religioso è caduto preoccupa non poco don Anselmo e gli altri suoi amici. Intano don Anselmo vorrebbe convincere don Berengario a confidarsi con lui. Che finisca per confessargli la verità?

Anticipazioni Il Segreto: Fe dovrà partire senza il suo amato Mauricio

Elsa racconta ad Alvaro quanto ha saputo Isaac dall’investigatore. Il medico respinge però ogni accusa ed assicura ad Elsa che mai alcuna donna si è uccisa nella sua città per causa sua. Davanti a queste parole, tutti i dubbi della Laguna si dileguano e la giovane torna a ribadirgli la sua fiducia. In seguito, Alvaro decide di troncare il suo rapporto di collaborazione con il Guerrero per il dispensario.

Fernando e Francisca premono su Roberto, affinché accetti la loro offerta di denaro e lasci per sempre Maria. Al suo rifiuto, la Montenegro pensa che il cubano voglia alzare la posta e rilancia facendo un’offerta ancora più vantaggiosa. A differenza di quanto credono la Signora e il Mesia, Roberto ha informato Maria delle loro perfide trame. In seguito, il cubano lascerà allibiti i due rivelando loro di aver acquistato la banca dove la Montenegro tiene i suoi risparmi.

Nel frattempo, Fe deve affrontare una dura verità: Mauricio non partirà insieme a lei in America. Il nostro consueto appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto termina qui, vi ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30 circa.