Il Segreto, anticipazioni puntata 29 agosto: Francisca offre del denaro a Roberto per lasciare Maria

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci quello che succederà nella puntata di giovedì 29 agosto 2019, nella quale vedremo Fernando e Francisca offrire del denaro a Roberto in cambio del suo “sacrificio” per dimenticare Maria. Intanto Carmelo temerà che Don Berengario possa raccontare alla polizia la verità sui Molero, mentre Mauricio e Raimundo si occuperanno di preparare la fuga di Fe. Ma ora vediamo in dettaglio la trama.

Per convincere Roberto ad abbandonare la villa e a scordarsi per sempre di Maria, Fernando e Francisca decidono di offrirgli dei soldi. La Montenegro offre perciò al cubano 100 mila peseta, ma questo le chiede del tempo per riflettere sulla sua offerta. In realtà, Roberto va ad informare immediatamente Maria sull’ennesima bassezza compiuta dalla sua matrigna. Come reagirà, la giovane ora che ha saputo che la donna ha tentato di nuovo di manipolare la sua vita?

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo convince Julieta a parlare a Don Berengario

Avendo intuito il tormento interiore di Don Berengario, Don Anselmo offre all’amico il suo aiuto, chiedendogli di confidarsi con lui, ma lui rifiuta di confessargli cosa lo affligge. Nel frattempo, Carmelo teme che il religioso possa raccontare il crimine che ha commesso alle autorità, e convince Julieta ad andare a parlargli.

Ormai tutto è pronto per il trasferimento di Fe in America, dove si trovano già ad aspettarla Prado e Rosario. Raimundo e Mauricio hanno messo infatti tutto il loro impegno, per permettere alla Perez di sfuggire alla vendetta di Faustino e per permetterle di rifarsi una vita oltreoceano.

Quando è sul punto di lasciare Puente Viejo, ecco però che Fe dice a Mauricio che non intende andarsene senza di lui e gli chiede di seguirla in America. Cosa farà il capomastro di Francisca di fronte a questa richiesta della sua amata? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto. Nel frattempo, vi ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 circa.