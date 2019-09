Il Segreto, anticipazioni puntata 27 settembre: Alvaro va via. Elsa nel panico

Le anticipazioni de Il Segreto si fanno sempre più avvincenti. Nella puntata di venerdì 27 settembre 2019 che andrà in onda su Canale 5 alle 16.10 vedremo Isaac impedire ad Antolina di togliersi la vita, mentre Saul non accetterà la richiesta di Julieta di lasciare Puente Viejo. Come se non bastasse, Alvaro lascerà da sola Elsa a pochi giorni dalle nozze. Ma adesso scopriamo meglio la trama.

Esasperata dal pensiero che Alvaro possa raccontare ad Isaac la verità sulla sua gravidanza, Antolina minaccia al culmine della sua ennesima lite con il marito di togliersi la vita. Fortunatamente il Guerrero riesce a disarmare la donna, impedendole di compiere una sciocchezza. Isaac ribadisce poi ad Antolina che è stufo della sua gelosia, che non è felice al suo fianco e che non la amerà mai.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca vuole liberarsi di Fernando e Roberto

Saul respinge la richiesta di Julieta di abbandonare Puente Viejo e va dal sergente Cifuentes, offrendogli il suo aiuto nelle indagini. Francisca continua a macchinare per liberarsi sia di Fernando che di Roberto. Intanto Mauricio sembra voler cercare il modo per far saltare i piani della Signora. Ci riuscirà?

Con la scusa di andar a trattare la vendita della tenuta, Alvaro si fa firmare da Elsa una procura che lo autorizza a stringere accordi in sua vece e si allontana dal paese a due giorni esatti dal matrimonio. Le autorità danno a Tiburcio il permesso di cercare personalmente il leone Pacho. Mentre prova l’abito da sposa, Elsa ripensa alle prove del suo matrimonio con Isaac e viene assalita dal panico. Che sia un segno premonitore della tempesta che sta per abbattersi su di lei?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto termina qui. Vi ricordiamo che la soap viene trasmessa da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.10, mentre il sabato alle 15.20. Infine, il martedì abbiamo su Rete 4 abbiamo il serale, alle 21.25 circa.