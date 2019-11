Il Segreto, anticipazioni puntata 24 novembre 2019: Lola con le spalle al muro

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di domenica 24 novembre 2019. Nel corso di questo nuovo appuntamento con le vicende degli abitanti di Puente Viejo vedremo Lola ormai perdutamente innamorata di Prudencio. Come se non bastasse, Lola si sentirà fortemente in colpa con il giovane per il fatto di essere l’informatrice di Francisca. Intanto Raimundo deciderà di avvertire Severo sulle intenzioni di Francisca, mentre Isaac otterrà finalmente da Prudencio il denaro necessario per l’operazione di Elsa.

Dopo che Prudencio si è detto innamorato di lei, Lola ha capito di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti del suo datore di lavoro e di essersi ormai anche lei innamorata del giovane. La Mendana ha paura però di lasciarsi andare in quanto informatrice di Francisca. Ella sa bene che se la sua copertura saltasse e Prudencio iniziasse a sospettare qualcosa, dovrebbe vedersela con l’ira della Montenegro. Allo stesso tempo, Lola ha non vuole in nessun modo danneggiare Prudencio. Che decisione prenderà ora?

Il Segreto: Isaac ed Elsa hanno finalmente il denaro per l’intervento

Raimundo ha acconsentito ad aiutare Francisca a procurarsi un’impronta di Severo. La donna vuole infatti utilizzarla, per incastrare l’imprenditore e dimostrare così che è stato lui a causare l’attentato al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Nonostante l’impronta raccolta da Raimundo combaci perfettamente con quella ritrovata sui resti dell’ordigno, Ulloa è convinto che Severo non avrebbe mai potuto abbassarsi a compiere un’azione tanto vile. Forte di questa convinzione, l’ex locandiere decide di non prestarsi più alle macchinazioni della moglie e corre ad avvertire Severo di quello che sta succedendo.

Grazie all’aiuto degli amici e ad Antolina che ha restituito ad Isaac il denaro che gli aveva rubato, ad Elsa mancano solo mille pesatas per potersi operare. Per consentire alla sua amata di tornare a sperare, il Guerrero decide a questo punto di rivolgersi a Prudencio per un prestito.

Sebbene Isaac non abbia alcuna garanzia da offrirgli, tranne la sua promessa a restituirgli quanto prima la cifra elargita, il fratello di Saul decide di concedergli comunque la somma richiesta. Ora, grazie alla generosità di Prudencio, Elsa ed Isaac possono finalmente aspirare ad una vita normale. Riusciranno i due ad essere finalmente felici? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.