Il Segreto, anticipazioni puntata 16 luglio: Francisca mette in guardia Maria da Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci la trama della puntata di martedì 16 luglio 2019, in cui vedremo tutti darsi da fare per fare in modo che Saul e Julieta possano finalmente sposarsi, mentre Francisca sarà molto preoccupata per quello che sta succedendo tra la sua figlioccia Maria e il Mesia. Intanto Elsa continua a prendersi cura di Alvaro dopo il brutale pestaggio di cui è rimasto vittima il nuovo medico di Puente Viejo. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Il dottor Fernandez è stato aggredito per strada da un gruppo di uomini che l’hanno percosso fino a lasciarlo esanime per terra. Il medico si è poi rifugiato nell’ospedale da campo, dove è stato trovato e soccorso da Elsa. Grazie al provvidenziale aiuto della Laguna che gli ha curato le ferite, Fernandez si sta lentamente riprendendo. Il medico, però, continua a rifiutarsi di raccontare perché è stato aggredito, ma Elsa pretende che lui gli racconti la verità. Lo farà?

Anticipazioni Il Segreto: il regalo di Fernando a Maria e ai bambini

La bevanda inventata da Onesimo e Hipolito sta avendo molto successo tra gli abitanti di Puente Viejo, lo stesso non si può dire tra i membri della loro famiglia. Il matrimonio di Saul e Julieta è ormai imminente e tutti sono preoccupati per le minacce che Eustaquio Molero ha fatto alla coppia. Per fare in modo che il giorno più bello per i due giovani si svolga senza intoppi, Severo, Carmelo, Mauricio e anche Raimundo mettono a disposizione degli uomini per proteggerli. Riusciranno Saul e Julieta a sposarsi finalmente?

Nel frattempo, Fernando è riuscito ad avere la pellicola di “Peter Pan” ed ha allestito un cinema all’interno della villa dove vederla assieme a Maria e ai suoi due figli, Esperanza e Beltran. Francisca è molto preoccupata per il rapporto che si sta creando tra il Mesia e Maria e dopo aver cercato in tutti i modi di far saltare la serata, metterà in guardia la sua figlioccia da Fernando, al cui cambiamento non ha mai creduto.

