Il Segreto, anticipazioni puntata 10 ottobre: Francisca interviene per aiutare Adela

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per rivelarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 10 ottobre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa. Nel corso del questo nuovo entusiasmante episodio vedremo Isaac andare a fondo alla faccenda della gravidanza di Antolina con l’appoggio di Elsa, mentre Francisca interverrà a sorpresa per aiutare Adela. Ma adesso scopriamo come si arriverà a tutto questo.

Isaac vuole andare in fondo alla faccenda della gravidanza di Antolina e scoprire chi è il vero padre del bambino. Il giovane spera così di trovare le prove per ottenere l’annullamento del matrimonio. Ad aiutarlo nelle ricerche, c’è anche Elsa, la quale è ormai a conoscenza del perfido piano architettato dalla Ramos per costringere Isaac a sposarla con l’inganno.

Anticipazioni Il Segreto: Severo insiste con Prudencio per ottenere il prestito

Nonostante Prudencio abbia deciso di concederle il prestito, Lola ha iniziato ad evitarlo. Non capendone il motivo, il fratello di Saul vorrebbe affrontare la giovane per chiederle spiegazioni. Cosa deciderà di fare ora Lola? Accetterà di confidarsi con lui? Intanto vi anticipiamo che il problema di Lola potrebbe avere proprio qualcosa a che fare con la somma ricevuta dall’Ortega.

Prudencio è alle prese anche con la richiesta di prestito fattagli da Severo: il Santacruz è infatti alla ricerca urgente di denaro, altrimenti la sua impresa rischia di chiudere. Messo alle strette da Francisca, il giovane Ortega non sa però come comportarsi. Intanto Severo continua a sollecitare Prudencio, affinché gli conceda il prestito.

Intanto alla Villa, Maria rifiuta l’idea che Beltran ed Esperanza possano diventare gli eredi della Montenegro. Alcuni facinorosi circondano la scuola di Adela, impedendo alla donna di uscire. La protesta si trasferisce poi nella piazza di Puente Viejo, dove Francisca interviene in difesa di Adela. Come andrà a finire adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.