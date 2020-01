Il Segreto, anticipazioni del 17 gennaio: Puente Viejo in pericolo

“Il Segreto” torna con un nuovo emozionante appuntamento venerdì 17 gennaio 2020 alle 16,38 circa su Canale 5 – subito dopo le fasce quotidiane dedicate ad “Amici” e al “Grande Fratello Vip” – con nuovi imperdibili colpi di scena come quello dell’incontro tra Esteher e don Berengario, ma anche l’annuncio di Garcia Morales circa la pericolosità della nuova diga.

Puente Viejo è in pericolo. Una grave minaccia incomberà sul celebre paesino teatro delle vicende narrate da Aurora Guerra, che ormai rischia di essere completamente raso al suolo e cancellato dalle carte geografiche. La diga tanto voluta da Carmelo Leal è in realtà una grave minaccia per il paese, una notizia che sarà comunicata personalmente dal sottosegretario Garcia Morales.

L’annuncio di Garcia Morales

Quella della diga non è l’unica brutta notizia per gli abitanti di Puente Viejo, infatti farà arrivo in città Esther, la figlia naturale che Don Berengario concepì durante il periodo di noviziato. La madre di Esther, Marina, dopo aver appreso della inaspettata gravidanza, preferì far perdere le sue tracce, lasciando così libero Berengario di proseguire i suoi studi e diventare sacerdote.

Berengario, all’oscuro di tutto, ha accolto la figlia con grande felicità. Ma in realtà non sa che per lui le cose si metteranno molto male nel giro di poco, poiché Esther ha un piano diabolico per sottrarre quanti più soldi possibili al ricco padre. La notizia della potenziale distruzione di Puente Viejo getterà nel panico i cittadini del paesino, che non sapranno proprio cosa fare.

Tra i primi a cercare una soluzione al problema saranno Carmelo e Francisca, che metteranno in atto tutto quello che sarà loro possibile per trovare una soluzione per salvare il paese. rancisca sarà rassicurata da Raimundo, poiché l’uomo riterrà di aver trovato la soluzione al problema. Sarà veramente così? Nel frattempo Isaac e la Laguna sono sempre più intenzionati a voler coronare il loro sogno d’amore.