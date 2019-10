Il Segreto, anticipazioni dal 6 al 12 ottobre: Antolina viene smascherata da Isaac

Inizia una nuova settimana a Puente Viejo, il piccolo paesino spagnolo dov’è ambienta la soap opera “Il Segreto”. La soap opera spagnola va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale 5, con due appuntamenti speciali, uno, la domenica pomeriggio su Canale 5, dopo “Una Vita” e l’altro il martedì sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 6 ottobre a sabato 12 ottobre.

Alvaro rivela ad Isaac, che Antolina non aspettava nessun bambino quando si sono sposati e tale notizia, lascia il falegname senza parole. Dopo aver saputo, quello che il dottor Alvaro ha rivelato ad Isaac, Antolina aggredisce Elsa in piazza, rivelando a tutti che la giovane Laguna ha perso tutta la sua eredità a causa del dottore. Intanto Saul e Julieta sono pronti per lasciare per sempre Puente Viejo.

Prudencio ha iniziato la sua nuova attività lavorativa e deve decidere se prestare dei soldi a una giovane ragazza, di nome Lola, che sta per sposarsi. Dopo aver saputo la verità su Antolina e sul loro “presunto” figlio, Isaac chiede spiegazioni al dottor Zabaleta e il medico conferma la versione data dal dottor Alvaro sulla gravidanza della donna.

La nuova attività di Prudencio interessa molto a Donna Francisca, che lo invita a riferirle tutto quello che succede di importante a Puente Viejo. Intanto il sergente Cifuentes non crede molto alla versione data da Saul, su quello che è successo ai Molero, ma rivela a Carmelo che la confessione del giovane chiude definitivamente la faccenda. Severo, nel frattempo, inizia a preoccuparsi per le sorti della sua risaia.

Isaac e Antolina vengono invitati a cena da Matias e Marcela, durante il corso della cena, però il falegname racconta agli amici tutta la verità sulla gravidanza di Antolina, mettendole davanti la cartella clinicia, dove il dottor Alvaro aveva attestato che, al momento del suo aborto, era incinta di sole 12 settimane. Antolina cerca in tutti i modi di salvare la situazione, ma Isaac, ormai, non riesce più a credere alle parole della donna.

Anche Severo si rivolge a Prudencio per un prestito, di 3000 pesetas. Carmelo notando l’atteggiamento un po’ strano, degli ultimi giorni, di Severo, chiede a Meliton di seguire, senza farsi notare, l’amico. Dopo la partenza improvvisa di Roberto, Maria decide di rimanere a Puente Viejo. Intanto Adela viene richiamta perchè insegna ai suoi alunni degli ideali troppo liberali e contrari al regime che governa la Spagna.

Isaac, grazie all’aiuto del dottor Zabaleta, scopre che il padre del figlio che aspettava Antolina, è un uomo chiamato Juanote, il quale è molto malato. Il falegname, allora, decide di mettersi subito sulle tracce dello sconosciuto e lascia Puente Viejo per qualche giorno. Intanto, don Berengario chiede a Prudencio di prestare del denaro a Severo, visto che la sua attività sta per fallire.

Lola evita Prudencio, mentre Maria non vuole che i suoi figli diventino gli eredi di Donna Francisca. Intanto Severo chiede a Prudencio di prendere una decisione, in merito, al prestito che gli ha chiesto, ma il giovane non sa come comportarsi, visto che è ancora sotto il controllo di Donna Francisca.

La scuola di Puente Viejo, viene circondata da alcuni sovversivi che costringono Adela a rimanere chiusa all’interna della struttura. La protesta giunge fino alla piazza del paese, dove, però, interviene Donna Francisca che cerca di aiutare la maestra. Intanto Saul e Julieta sono arrivati a Roma e inviano una lettera ai loro cari per comunicargli la lieta notizia, mentre Gracia rivela a Dolores che ritarderà di qualche giorno il suo ritorno a Puente Viejo.

Prudencio chiede a Lola, se lo sta evitando e quale sia la ragione di tale comportamento. Più tardi, Donna Francisca chiede a Prudencio di prestare i soldi a Severo, chiedendogli in cambio come assicurazione, i documenti dei suoi possedimenti. Tra Antolina ed Elsa scoppia una furiosa lite all’interno della locanda, mentre Meliton rivela a Carmelo che Severo ha dei problemi economici. Intanto Marcela cerca di calmare Antolina, la quale continua a sostenere che la cartella clinica è stata modificata dal dottor Alvaro.