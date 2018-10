Il Segreto, anticipazioni dal 15 al 20 ottobre: la fuga di Nicolas

Anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 15 al 20 ottobre 2018. Il matrimonio sta procurando a Dolores molti regali, ma Patrocinio ha qualcosa da ridire. Severo capisce che solo Irene potrà guarire Carmelito, quando questa inaspettatamente si presenta davanti a lui. Intanto Nicolas corre un grave pericolo: il generale Perez ha intenzione di assassinarlo durante il trasferimento, ma Meliton svela tutto a Matias ed Alfonso.

Dolores si comporta in modo condiscendente con la suocera, sperando che questa decida di andarsene. Julieta si rende conto di doversi concedere a Prudencio.

Julieta capisce che non potrà mai soddisfare i desideri di Prudencio. Meliton parla con Emilia ed Alfonso del piano di Perez, e i due si rivolgono agli amici per sottrarre alla morte Nicolas. Intanto Severo vorrebbe che Irene restasse in paese, e per incentivarla le affida l’educazione del piccolo Carmelito. Siamo alla vigilia del matrimonio e Dolores e Tiburcio festeggiano rispettivamente l’addio al celibato e quello al nubilato. Giunto alla locanda insieme a Mauricio, Raimundo ascolta un dialogo fra Carmelo ed Alfonso chiedendone spiegazioni.

Nazaria suggerisce a Julieta di pensarci bene prima di abbandonare la villa. Le nozze tra Tiburcio e Dolores sono celebrate senza intoppi, mentre i soldati approfittano dei festeggiamenti per prelevare Nicolas dal carcere di Puente Viejo. Il piano è di uccidere l’Ortuno, simulando una sua fuga durante il trasferimento a Madrid. Alfonso, Matias, Meliton, Carmelo, Severo, Don Berengario e Tiburcio sono pronti ad intervenire assieme a Raimundo, Mauricio ed altri paesani per salvare la vita di Nicolas.

Il Segreto: arriva il generale Perez

L’arrivo tempestivo di amici e parenti incappucciati permette a Nicolas di salvarsi: lo nascondono in una miniera abbandonata di cui solo gli abitanti del paese sono a conoscenza. Inoltre, si assicurano che il generale Perez non lo scopra. Irene acconsente a restare a casa di Severo, ma ribadisce a tutti di farlo solo nell’interesse di Carmelito. Julieta non sopporta più di dover nascondere i suoi sentimenti per Saul e si sfoga con Adela, mentre Raimundo raccoglie le confidenze di Saul. Nel frattempo Prudencio è sempre più nervoso: è stufo di dover continuamente litigare con Julieta e del fatto che lei non voglia consumare il matrimonio. Dolores va in luna di miele con la suocera. Ormai esasperata, Dolores decide di affrontare la suocera, ma questa, anziché prendersela, è contenta di aver trovato finalmente una donna forte per il figlio.

Le autorità interrogano tutti gli abitanti del paese per capire se qualcuno sta coprendo la fuga di Nicolas. Questo, intanto, è nascosto nella miniera, mentre Fe, Emilia ed Alfonso si prendono cura di lui. Francisca è preoccupata perché Prudencio e Julieta non hanno ancora consumato, e la Uriarte potrebbe servirsene per annullare le nozze.

Don Berengario e Don Anselmo devono tenere a freno Onesimo che non vede l’ora di occuparsi dell’organizzazione della Settimana Santa. Francisca obbliga Nazaria a sedurre Prudencio e le promette in cambio di non rivelare a nessuno del suo passato da prostituita. Julieta finge di star male per tenere a bada Prudencio, ma la Montenegro non ci crede.

Il generale Simon Perez De Ayala licenzia Espinosa e parte per occuparsi personalmente della cattura di Nicolas. Intanto i legali dell’Ortuno avvertono Alfonso che il generale è deciso a concentrare le ricerche proprio su Puente Viejo. Avendo paura che Perez riesca ad individuare Nicolas; Raimundo e Alfonso, aiutati da tutti gli altri, ma soprattutto da Fe, decidono di allontanare Juanita e Nicolas da Puente Viejo.