Il Segreto, anticipazioni 6 aprile: Elsa decide di andare via per sempre da Puente Viejo

Elsa si sente sconfitta da Antolina e nella puntata del Il Segreto in onda sabato 6 aprile 2019 la vedremo fare i bagagli per accompagnare per l’ultima volta suo padre, don Amancio, nel suo paese. La Laguna però fa una promessa molto importante a Consuelo, ovvero quella di ritornare un giorno per vendicarsi della sua ex ancella e smascherarla una volta per tutte.

Intanto la soap svela che Raimundo e Gonzalo sono d’accordo fin dal principio ma sono disturbati dalle continue intromissioni di Saul e Julieta. Dolores decide di ritornare al paese ma viene a conoscenza che suo marito è partito. Antolina, che ha ucciso don Amancio, è furiosa di non aver portato a termine il suo compito con la Laguna che, consapevole ormai della sua pericolosità, non riesce a smascherarla.

Amareggiata e triste per la perdita del padre, Elsa decide di lasciare Puente Viejo per seppellire don Amancio nella sua terra natale ma prima di partire, si confida con Consuelo promettendole di ritornare presto così da liberare una volta per tutte Isaac dal suo scomodo matrimonio con la perfida Antolina.

Gonzalo invece non è più lui da quando è ritornato a Puente Viejo e si giustifica confessando di aver perso i suoi adorati figli durante un incendio che ha distrutto la loro casa. Fernando vuole far ritornare Maria al paese ma senza riuscirci mentre il figlio di Pepa sarà sempre più vicino a Raimundo svelando così che i due sono sempre stati d’accordo.

Dolores ritorna a Puente Viejo ma verrà a conoscenza che suo marito Tiburcio ha deciso di partire per cercarla in Cina. Riusciranno i due a vivere la loro vita insieme oppure la bottegaia rimarrà nuovamente da sola? Non ci resta che seguire le puntata de Il Segreto in onda da lunedì a venerdì alle 16.30 su Canale5.