Il Segreto, anticipazioni 16 dicembre: Raimundo smaschera Fernando, il folle piano di Antolina

Cosa accadrà nel nuovo appuntamento del 16 dicembre della soap opera Il Segreto ce lo svelano gli spoiler già presenti in rete e forniti dal sito “Guida Tv” di Mediaset, dove apprendiamo che mentre la Montenegro prenderà molto male la decisione di Maria di lasciare il paese – ma anche di allontanare i figli in via precauzionale -, arriverà a Puente Viejo una persona che potrebbe avere un ruolo importante nella vita della Castaneda.

La decisione di Maria di far allontanare Esperanza e Beltram non è stata presa bene neanche da Raimundo. A Puente Viejo arriverà il dottor Carrillo, uno specialista che viene dalla Germania che potrebbe risolvere il problema di salute che affligge ormai da tempo Maria. La donna ripone in questo nuovo luminare della medicina tante speranze per una completa guarigione.

Il folle piano di Antolina

Raimundo però sembra non essere del tutto convinto dalla situazione e dal sedicente dottore. Dopo tante ricerche, appostamenti ed intrighi, Raimundo scoprirà delle verità sconcertanti che riguardando il nuovo arrivato ad Acacias. L’Ullola, infatti, apprenderà con suo grande stupore, che Ferninando ha assoldato il medico. Perché?

Raimundo deciderà però di tenere l’informazione quanto più segreta possibile, vuole aspettare di vedere ed osservare i passi falsi che sicuramente Fernando farà da ora in poi, quindi eviterà per il momento di confidarsi con donna Francisca. Raimundo aspetta di ottenere prove schiaccianti che possano inchiodare una volta e per Fernando.

Nonostante Raimundo celerà questa notizia alla moglie, la Montenegro avrà comunque modo di scoprire la verità, quindi se la prenderà con il marito. Le anticipazioni della puntata di lunedì 16 dicembre 2019 de “Il Segreto”, rivelano inoltre che Prudencio obbligherà Lola a dire tutta la verità ma la donna sembra non voler vuotare il sacco.

Inutile dire che ai suoi occhi, Lola è ancora una volta spia della Montenegro, e sembrano inutili tutti i tentativi della donna di spiegare le sue ragioni. Nel frattempo Antolina seguendo il suo folle piano, rivelerà a Elsa della morte di Adela e quindi preparerà dei rudimentali ordigni esplosivi con delle bottiglie incendiarie per dare fuoco alla casa di Elsa ed Isaac.