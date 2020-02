Il Segreto, anticipazioni 14 febbraio: Morales minaccia violenza contro gli oppositori

Venerdì 14 febbraio 2020 torna in onda su Canale 5 la popolare soap opera “Il Segreto” con un nuovo appuntamento, dove l’amore farà spazio all’odio e alla gelosia, ma anche la disperazione farà sì che gli abitanti di Puente Viejo si troveranno uniti per lottare contro una causa comune, cioè quella di arginare il desiderio di Morales di cancellare il paese dalla carta geografica.

Anche nel giorno di San Valentino i protagonisti de Il Segreto ci terranno compagnia con nuove avvincenti vicende, dove non mancheranno nuovi imperdibili colpi di scena. La riunione tenuta da Morales per calmare e rassicurare gli abitanti del paese ha in realtà sortito un effetto opposto. Carmelo si rende conto che molti negozi di Puente Viejo stanno chiudendo e che la cittadina sta quindi piano piano morendo a causa dell’abbandono di buona parte degli abitanti, che si stanno arrendendo al volere di Morales.

Puente Viejo sempre più isolata

Cosa accadrà a Il Segreto venerdì 14 febbraio 2020? Come ci preannunciano le anticipazioni che si leggono in rete, l’intento di Morales di isolare il paese è ormai chiaro, infatti il sottosegretario vuole eliminare i luoghi di ritrovo degli abitanti, quali appunto possono essere i negozi, così da limitare notevolmente la veicolazione di informazioni, riducendo drasticamente la comunicazione.

Il servizio postale di Puente Viejo è stato chiuso, ma anche il servizio dei trasporti è stato sospeso sempre per volere di Morales, che minaccia gli abitanti di usare la violenza qualora ci fossero forme di ribellione. Carmelo non ha quindi più dubbi sul fatto che le azioni messe in atto dal sottosegretario sono in realtà fatte per terrorizzare gli abitanti, quindi indurre gli oppositori a desistere e farli quindi arrendere. Ci riuscirà? Per sapere come continua Il Segreto vi consigliamo quindi di sintonizzarvi venerdì 14 febbraio alle 16,35 circa su Canale 5 – subito dopo la fascia quotidiana riservata al reality show del “Grande Fratello Vip” e al talent show “Amici” – oppure si può rivedere la soap in streaming, collegandosi al sito Mediaset Play.

Nel frattempo la lingua biforcuta di Dolores prosegue a divulgare pettegolezzi su Esther e don Berengario. La donna, infatti, ha scoperto che la nuova arrivata a Puente Viejo altri non è che la figlia naturale del parroco. Una notizia incredibile. Irene fa una rivelazione al sindaco che però non piacerà all’uomo, che cerca in tutti i modi un motivo valido per inchiodare Fernando e smascherarlo davanti a tutti.