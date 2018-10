Il Paradiso delle Signore, puntate dall’8 al 12 ottobre: gli ostacoli di Umberto Guarnieri

Lunedì 8 ottobre ha inizio una nuova settimana con la soap opera Il paradiso delle signore che riserva grande attenzione al personaggio di Umberto Guarnieri. Le anticipazioni, infatti, svelano che l’uomo è pronto a creare degli ostacoli nella relazione tra Vittorio e Marta. Guarnieri decide di tornare al timone del grande magazzino per mettere di fronte alle strette il noto pubblicitario. A causa di questa vicenda, Luciano Cattaneo deve fare una scelta se sostenere Umberto Guarnieri oppure Vittorio, visti i rapporti tra i due uomini.

Nicoletta Cattaneo mostra il proprio stato d’animo alle amiche, dopo aver rivelato la fine della sua storia d’amore con il giovane Riccardo Guarnieri e il padre della donna si scaglia contro il figlio di Umberto davanti a Il paradiso.

Una serata di divertimento per le commesse e le incertezze di Luciano

Le commesse decidono di concedersi una serata di divertimento e vanno a ballare in un locale pronte a trovare l’uomo ideale. Tina, infatti, trova il coraggio di invitare al ballo Conti mentre Gabriella cerca in ogni modo di attirare l’attenzione di Salvatore ma la sua impresa sembra più difficile.

Anche Marta si unisce alle commesse poichè spera di incontrare Vittorio mentre Antonio non può fare a meno di Elena ed ha bisogno di ottenere il denaro necessario per andare in Sicilia e raggiungere la sua amata. Luciano Cattaneo non sa in che modo comportarsi: da un lato, vista la proposta di Umberto Guarnieri, potrebbe migliorare il suo futuro lavorativo ma dall’altra parte vuole mantenere lealtà e rispetto nei confronti di Vittorio Conti.

Inoltre Riccardo Guarnieri mostra la propria preoccupazione in quanto capisce di non essere il favorito alla vittoria delle Olimpiadi di Roma del 1960. Umberto, invece, mostra la gelosia nel rapporto tra Adelaide e Luca e non dà importanza alla profondità del loro amore. Il padre di Riccardo assume un investigatore per scoprire il segreto del fidanzato di Adelaide.