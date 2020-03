Il paradiso delle signore 4, Barbara Bouchet sogna un ruolo nella soap opera: "Non mi perdo una puntata"

Barbara Bouchet vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra cinema e televisione. Recentemente è apparsa nella pellicola “Tolo tolo” campione di incassi, diretta dal regista e attore pugliese Checco Zalone. I milioni di telespettatori sono rimasti particolarmente legati al ruolo da lei interpretato in televisione nella fiction intitolata “Ho sposato uno sbirro”, che ha visto come protagonisti Flavio Insinna e Christiane Filangieri.

L’attrice 76enne è stata protagonista di un’intervista al famoso settimanale “Gente”, dove ha avuto modo di parlare dei prossimi progetti lavorativi. Nel corso della chiacchierata la Bouchet non ha perso l’occasione per rivelare un sogno riguardante la possibilità di una partecipazione a una soap opera di rilievo.

Il sogno dell’attrice di prendere parte alla soap opera di Rai 1 in un ruolo inedito

Il riferimento è a “Il paradiso delle signore”, appuntamento pomeridiano che riesce a registrare importanti ascolti, coinvolgendo un pubblico eterogeneo. L’attrice ha fatto intendere la sua voglia di mettersi a confronto con nuovi ruoli, facendo i complimenti alla produzione de Il paradiso delle signore.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate al riguardo al settimanale, esprimendosi in questi termini: “Non mi perdo una puntata del Paradiso delle signore”. La madre di Alessandro Borghese ha continuato dicendo che vorrebbe a tutti i costi interpretare un personaggio nella soap di Rai 1: “Cosa non darei per una parte in un lavoro del genere, mi vedrei bene nelle avventure di un’attrice un po’ in là con gli anni”.

La curiosità vuole che, nel cast del film Tolo Tolo, c’erano due protagonisti de Il paradiso delle signore, come Antonella Attili ed Enrico Oetiker, che interpretano rispettivamente i ruoli di Agnese e Riccardo. Infine non si può dimenticare che la Bouchet, nel corso della sua carriera televisiva, ha preso parte ad altre serie televisive tra cui spiccano “Un posto al sole”, “Capri” e “Incantesimo”.