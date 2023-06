"Il morso del coniglio", disponibile su Netflix il nuovo thriller/horror con Sarah Snook

Cosa ne pensa l’autore

Viviana Febbo - Per gli appassionati del genere, questo potrebbe essere un film che mette alla prova il pubblico tenendolo incollato allo schermo fino all'ultimo minuto. "Il morso del coniglio" potrebbe essere la scelta perfetta per una serata di suspense e intrighi. Inoltre, Sarah Snook si rivela eccezionale in questo ruolo, in cui viene mostrato tutto il suo talento attoriale.