Il Grande Fratello Vip potrebbe andare in onda due volte a settimana

Il Grande Fratello Vip potrebbe raddoppiare la sua programmazione settimanale. La voce, che inizialmente è nata sui social network, viene confermata da uno dei giornalisti più importanti del panorama televisivo e di gossip. Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Gabriele Parpiglia non ha escluso che la trasmissione potrebbe andare in onda due volte a settimana.

Gabriele Parpiglia spesso risponde alle domande dei suoi fan sulle notizie di gossip e sulla televisione italiana, e ha deciso di parlare anche del Grande Fratello Vip: “Al momento ti anticipo che il #gfvip torna in onda due volte (messa in onda) in una settimana. Credo lunedì e giovedì. Tifo sfegatato per il team”.

Ovviamente al momento mancano conferme ufficiali ma le affermazioni del giornalista possono considerarsi più che affidabili, poiché Gabriele Parpiglia raramente sbaglia una indiscrezione. Comunque, se verrà effettuata questa scelta, il Grande Fratello Vip dovrebbe sfidarsi con il reality show molto amato in onda su Rai 1 “Pechino Express 7 – Avventura in Africa” condotto da Costantino della Gherardesca.

I motivi di questa possibile scelta vengono attribuiti ai bassi ascolti che sta registrando la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi e con il raddoppio della sua programmazione settimanale il reality show dimezzerebbe i tempi. Fino a questo momento il programma ha perso sia contro “Una Pallottola nel Cuore 3” e in precedenza contro “La Vita Promessa“, in onda entrambi su Rai 1.

Gli autori del Grande Fratello Vip comunque stanno facendo di tutto pur di avvicinarsi agli ascolti dell’anno scorso. Secondo il blog diretto da Davide Maggio in queste ore potrebbero entrare come ospite all’interno della casa il paroliere Cristiano Malgioglio, due dei concorrenti più amati del reality show degli ultimi anni. L’altro nome che circola è quello di Aida Nizar.