Il "Grande Fratello Vip" perde nettamente contro "I Bastardi di Pizzofalcone": ecco i motivi di questo flop

Questa terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, non riesce a decollare nei dati “Auditel“. Il programma infatti perde ancora più nettamente il suo confronto contro la Rai 1 e la serie televisiva italiana “I bastardi di Pizzofalcone 2“.

La terza diretta del GF Vip 3 ha registrato solamente 3.044.000 telespettatori pari al 19,07% di share. Il reality show ha perso addirittura contro la sua seconda puntata dove fece circa 3.209.000 telespettatori registrando solamente però il 17,69% di share. In quella circostanza la trasmissione si era sfidata con l’ultima puntata di “La Vita Promessa“, la miniserie televisiva italiana diretta da Ricky Tognazzi e con protagonista Luisa Ranieri.

Nella giornata dell’8 ottobre il Grande Fratello Vip ha avuto un avversario ancora più ostico, poiché su Rai 1 è andato in onda “I bastardi di Pizzofalcone 2”, la serie televisiva made in Italy, diretta da Carlo Carlei. Per il reality show non è stata solamente una sconfitta ma una vera e propria disfatta.

La prima puntata dei “I Bastardi di Pizzofalcone 2” con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini ha toccato i 5.587.000 telespettatori pari al 25,06% di share. Un vero e proprio trionfo nei confronti del Grande Fratello Vip, e alcuni fan sul web stanno utilizzando anche la parola “umiliazione”.

I motivi dietro a questo flop sembrano essere molteplici. Per molti è infatti completamente sbagliato mettere al centro dell’attenzione l’ex tronista Francesco Monte. Nella giornata di ieri infatti si è parlato più del tarantino che degli altri concorrenti, e la storia che sta vivendo con Giulia Salemi non convince il pubblico.

Degli altri inquilini all’interno della casa conosciamo a malapena il loro volta e basta. Oltre a prendere parola durante le nomination, Margherita Hamdy, Benedetta Mazza, Fabio Basile, Stefano Sala, lo chef Andrea Mainardi e Jane Alexander non hanno mai potuto dire la loro, restando nell’anonimato. Forse sarebbe meglio dare una chance a tutti e non solo sempre ai soliti che, attualmente, stanno deludendo.