I Fatti Vostri: l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 6 marzo 2019

Ritorna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox: l’astrologo del programma “I Fatti Vostri” anche oggi ha raccontato le sue previsioni per la giornata di mercoledì 6 marzo 2019. Apriamo con l’Ariete che, dopo il mese negativo di febbraio, comincia a godere di giornate migliori soprattutto sotto il punto di vista amoroso. Novità in arrivo ed emozioni nel week end per tutti: sia per i single che per i fidanzati. Passiamo quindi al Toro: tutti quelli che hanno un’attività in proprio in questo periodo godono di una grande forza interiore. Se l’ambito lavorativo va a gonfie vele, quello relazionale traballa.

Quella di mercoledì sarà invece una giornata particolare per i Gemelli che metteranno a dura prova la propria pazienza. Nonostante ciò nell’arco delle 24 ore potrete trovare risposte a domande che vi portate dietro da molto tempo. Con l’avvicinarsi della primavera la vostra salute sarà ostacolata come ogni anno dalle allergie. Prestate dunque attenzione e prevenite. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro, nonostante Urano non sarà più presente da mercoledì in poi, attraverserete un periodo di grande confusione. Avete bisogno di fare chiarezza sia in ambito amoroso che in ambito professionale.

Passiamo quindi al Leone: state per immettervi in una nuovo vita lavorativa e l’unica cosa a cui state pensando è quella di darci un taglio con il passato. State attenti però a non mettere troppo da parte i sentimenti e, soprattutto chi sta vivendo una relazione, dovrà dare le giuste attenzioni al proprio partner. Momento negativo invece per la Vergine che, con la luna in opposizione, dovrà sgomitare per superare alcuni ostacoli. Siate prudenti ai rapporti con gli altri, molto spesso il vostro stato di agitazione influisce su di essi.

Giornata decisiva in amore per la Bilancia che finalmente può vivere serenamente un rapporto che cercava da tempo. Lasciate stare il passato e cercate di guardare oltre, solo così il vostro futuro sarà migliore. Questo è inoltre il momento giusto per ritrovare un equilibrio interiore. Lo Scorpione sta vivendo un momento di apparente buonismo: volete fare la parte dei buoni nei confronti di tutti ma vi risulta difficile. In amore invece non potete vestire nessun ambito che non sia il vostro: prendete una decisione, o insieme o da soli.

Per i nati sotto il segno del Sagittario quella di mercoledì sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. Avete voglia di vivere alcuni cambiamenti, di intraprendere nuovi progetti e di chiudere con i vecchi. Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità: è il momento di farvi trovare pronti. Problematiche amorose per il Capricorno che dovrà capire cosa vuole realmente: se siete intrappolati in una relazione con una persona che non vi comprende più non dovete fare altro che affrontare il discorso. Non aspettate che sia troppo tardi.

Settimana ricca di rivoluzione quella dell’Acquario che anche mercoledì potrà assaporare il gusto dei cambiamenti. Attenzione però a non trascurare troppo la famiglia: ci sono persone che sentono la vostra mancanza e hanno bisogno della vostra presenza. Concludiamo con i Pesci che stanno vivendo un periodo di recupero grazie anche alla Luna che è entrata nel segno in questi giorni. Notizie positive in amore: per chi è single potrebbero esserci delle novità a fine mese.