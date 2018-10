I Fatti Vostri: l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 4 ottobre 2018

L’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox è quotidiano ed anche oggi l’astrologo ha condotto la sua rubrica durante il programma I Fatti Vostri. Vediamo quindi le previsioni astrali per la giornata di giovedì 4 ottobre 2018. Partiamo come sempre dall’Ariete che potrà godere di 24 ore speciali: in ambito lavorativo è infatti arrivato il momento di concretizzare ciò che fino ad ora avete lasciato in sospeso, forti anche delle energie che avete recuperato e che vi permettono di essere psicologicamente positivi.

Passiamo al Toro che si sta preparando a chiudere determinate cose che non fanno più parte della loro vita. Dal canto vostro dovrete prendervi le vostre responsabilità ed ammettere di aver commesso degli errori. Particolare focus sull’amore che nei giorni prossimi vi darà grande soddisfazione. Per quanto riguarda invece i Gemelli il 4 ottobre sarà una giornata importante: chi ha un’attività comincerà a guadagnare di più grazie a rimborsi, premi e soddisfazioni che arrivano dall’impegno che ci avete messo nei mesi scorsi. Attenzione invece se state per firmare un nuovo contratto lavorativo: leggete bene le clausole e state lontani dalle fregature che sono sempre dietro l’angolo.

Giornata dura per i nati sotto il segno del Cancro: la parola d’ordine è infatti “lottare” per qualsiasi cosa vogliate ottenere. In amore invece se avete una relazione con il segno dei Pesci state con le orecchie ben alzate per evitare discussioni inutili ed incomprensioni. Ultimamente state vivendo troppi litigi sia all’interno delle mura domestiche che in ambito professionale: ogni tanto cercate di lasciare correre altrimenti rischiate di esaurire. Fortunato invece il Leone che avendo la Luna nel proprio segno può vivere una giornata serena: questo è il momento giusto per dare una svolta a tutte quelle cose che non vi rendono felici. In ambito sentimentale avete superato tutte le difficoltà che avete incontrato ed ora vi potete regalare un momento di relax con il vostro partner.

La Vergine comincia ad accusare la stanchezza con l’avvicinarsi del fine settimana e di certo gli acciacchi fisici non aiutano. Un occhio di riguardo per l’amore che vi saprà sorprendere già da domani sera. Passiamo dunque alla Bilancia che con Saturno a sfavore deve lottare doppiamente: il periodo non è dei migliori e avete accettato un impegno che vi sta affaticando sia fisicamente che mentalmente. Non potete però tirarvi indietro e quindi è il momento di imparare a stare al gioco superando le sfide. In amore lasciatevi guidare dal destino e rimarrete stupiti.

Lo Scorpione sta arrivando al limite della propria pazienza in ambito professionale dove manca la collaborazione con i colleghi. Tenete duro e aspettate il week end per recuperare un po’ di energie. Fase di recupero per il Sagittario che può contare su una buona condizione fisica e mentale che aiutano soprattutto nel lavoro. Chi ha passato la fase influenzale dei primi freddi si sta pian piano riprendendo e, con la Luna a favore, non vi farete sicuramente mettere di nuovo ko da chi vi sta remando contro.

Momento di grande passione e amore invece per il Capricorno che dopo aver messo i puntini sulle i nella propria relazione ora si gode un fine settimana felice. Piacevoli sorprese anche a lavoro dove sono in arrivo nuove proposte. Occhio alle spese, non fatevi prendere dalla voglia di spendere. Per tutti i nati sotto il segno dell’Acquario è il momento di stare alla larga dalle discussioni e da persone che vogliono crearvi fastidi. Tutta la settimana è stata abbastanza agitata e siete stati bravi a sopravvivere senza esplodere. La stessa mentalità dovete usarla in amore dove non dovete fare scelte azzardate e dettate dall’impulso.

Concludiamo quindi con i Pesci che vivranno una giornata di pieno caos sotto l’aspetto sentimentale. Questo vi renderà abbastanza irascibili e metterà a dura prova il vostro livello di pazienza. La frase del giorno è: conta fino a dieci prima di parlare. In questo modo eviterete di aggravare le situazioni che già saranno scottanti.