I Fatti Vostri: l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 7 ottobre 2018

È arrivato il week end e si conclude così un’altra settimana: anche oggi Paolo Fox ha raccontato le sue previsioni astrali in vista dell’arrivo di domenica 7 ottobre 2018 durante la sua rubrica a “I Fatti Vostri”. Che cosa dice l’oroscopo? Partiamo dall’Ariete che terminerà alla grande questa settimana autunnale. Siete pieni di energie e nei prossimi giorni arriveranno successi in ambito lavorativo; l’amore invece è tutto tranne che stabile. Imparate a dare le giuste attenzioni, se realmente vi interessa la vostra relazione, altrimenti trovate il coraggio di chiudere. Importanti occasioni invece per il Toro: nella giornata di domenica potrete avvicinarsi ad una persona che da tempo vi interessa per poter capire se l’interesse è contraccambiato o meno. Volete dare una svolta alla vostra vita sotto l’aspetto sentimentale e quindi non vi resta che provarci. Nell’ambito lavorativo rimboccatevi le maniche anche in vista delle numerose spese che affronterete fino a novembre.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli c’è ancora la stanchezza ad influenzarvi: questa causerà anche un po’ di nervosismo che dovrete essere bravi a gestire. I cambiamenti non vi piacciono particolarmente ma sarete obbligati a viverne uno in ambito professionale. In amore andateci con i piedi di piombo in quanto qualcosa potrebbe andare nella direzione sbagliata. Passiamo quindi al Cancro: per tutti quelli che hanno un’attività in proprio le cose non sono di certo semplici e questo vi costringe a lavorare anche di domenica. Non lasciatevi abbattere da questi ostacoli e, anzi, cercate di opporvi cercando soluzioni alternative. Voi del cancro siete persone che considerano l’amore una parte molto importante nella vostra quotidianità ma dovete fare attenzione che la persona sia quella giusta.

Per quanto riguarda il segno del Leone è tempo di lasciare andare tutto ciò che non va: che si tratti di amore o di amicizia è indifferente, ma dovete fare questo passo. Per tutti quelli che stanno vivendo una storia frivola è ora di cambiare: forse state crescendo e quindi cambiando, e le cose senza sapore vi cominciano a stare strette. I mesi di ottobre e novembre saranno quindi molto importanti: c’è aria di cambiamento. Per i nati sotto il segno della Vergine occhi sull’economia: non dovete più spendere senza pensare e, anzi, dovrete ridurre le uscite soprattutto quelle superflue. Venere e Giove sono a vostro favore e questo vi darà la forza che state cercando da tempo.

Passiamo quindi alla Bilancia che anche domenica affronterà una giornata non particolarmente brillante: vi ritrovate infatti a fare un resoconto di quello che avete fatto in questi ultimi mesi e non siete soddisfatti. Il consiglio è: concedetevi una domenica in famiglia e sarete felici. Giornata di sprint per lo Scorpione: siete in una fase positiva che vi porterà ad un fine mese fantastico sia sotto l’aspetto lavorativo che in ambito amoroso. Non abbiate paura di affrontare il vostro futuro altrimenti vivrete in modo limitato.

Il Sagittario dovrà fare i conti con i ritardatari e avere quindi molta pazienza soprattutto quando lavoro e famiglia coincidono. Dovrete imparare a farvi scivolare addosso i problemi in modo tale da focalizzarvi su cose più serie. Con l’arrivo di Giove nel vostro segno inoltre sarete colpiti dalla fortuna. Per quanto riguarda il Capricorno la giornata di domenica è ideale per sistemare eventuali problemi di famiglia: avete Giove e Venere dalla vostra parte che vi daranno forza e positività. Cogliete al balzo questo momento per curare la forma fisica e il vostro aspetto.

L’Acquario deve fare i conti con un periodo lavorativo non soddisfacente: per questo domenica dovrete cercare di staccare la spina e concedervi a voi stessi e alle persone care che fanno parte della vostra vita. Concludiamo con i Pesci che avrebbero bisogno di aggrapparsi ad un appiglio per ritrovare un po’ di stabilità. Per fortuna però la presenza di Venere vi porterà belle sorprese in amore e famiglia.