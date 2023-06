Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo rivela: "Non avrei mai pronunciato quella battuta"

Grey’s Anatomy è una delle tante serie nate negli Stati Uniti e che ha ottenuto grande successo in Italia dove è giunta alla 19esima edizione. Una serie che parla delle problematiche, delle difficoltà, dei rapporti, ma anche degli amori che nascono in corsia con i medici alle prese con diverse patologie e pazienti. Tra le attrici, presenti sin dalla prima stagione, vi è Ellen Pompeo, ovvero Meredith Grey da cui la serie prende il nome.

Lei e la collega Katherine Heigl, ovvero Isobel Stevens, sono state intervistate da Vanity Fair riguardo i loro ruoli nella serie, sebbene il personaggio interpretato da Heigl sia ormai uscito di scena da parecchio tempo. In questa occasione, hanno raccontato di retroscena legati alla serie e al backstage.

In base a quanto raccontano, sembra che il primo episodio della serie realizzata da Shonda Rhimes abbia rischiato di non essere trasmesso poiché si temeva un flop, ma in realtà così non è stato. Infatti, dal debutto del 27 marzo 2005 sulla rete ABC ha ottenuto grandissimo successo arrivando infatti alla 19esima edizione.

Sempre in occasione di questa intervista, Ellen Pompeo ha confessato di essere stata contraria a una battuta che il suo personaggio ha pronunciato. La battuta fa riferimento al momento in cui Meredith chiede a Derek di scegliere lei invece della moglie Addison: “Prendi me, scegli me, ama me”. Una frase che è diventata molto comune e ha fatto la storia del telefilm.

Infatti, Ellen Pompeo ha raccontato che la figlia usa spesso l’espressione pick me girl proprio a intendere una ragazza in cerca di attenzioni. A tal proposito, Ellen ricorda che: “Ho lottato duramente contro questo discorso. Una cosa che disapprovo fortemente e pensavo: “Non posso pregare un uomo in tv. È così imbarazzante”. Si può dire che quella battuta è oggi diventata di uso comune.