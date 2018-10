Grande Fratello Vip: tutte le novità più importanti della seconda puntata

I telespettatori non si sono annoiati in questa seconda diretta del Grande Fratello Vip, dove sono successe alcune cose molto importanti. Ovviamente la vicenda più attesa è stato l’ingresso di Lory Del Santo all’interno della casa più spiata d’Italia. In questa puntata si è parlato anche delle presunti frasi omofobe di Enrico Silvestrin e dell’eliminazione di Lisa Fusco.

Partendo proprio dall’eliminata, la cantante ha dovuto affrontare il televoto con altri 10 concorrenti: Elia Fongaro, Jane Alexander, Francesco Monte, Andrea Mainardi, Enrico Silvestrin, Stefano Sala, Le Donatella, Walter Nudo, Martina Hamdy e ovviamente lei. Ilary Blasi ha salvato prima cinque vip, poi altri tre facendo rimanere da sola Lisa Fusco con Enrico Silvestrin. La ragazza è uscita dalla casa con il 33%.

C’è stato poi l’ingresso all’interno della casa di Lory Del Santo. L’attrice, dopo la morte di suo figlio Loren, ha deciso di far parte del Grande Fratello Vip per non chiudersi in se stessa. La sua partecipazione ha diviso sia gli inquilini all’interno della casa che il pubblico.

Si è parlato poi della presunta frase omofoba di Enrico Silvestrin in una diretta Instagram. Il conduttore di MTV interpellato da Ilary Blasi ha rivelato di essere molto dispiaciuto per il suo linguaggio: “Se cerchi l’omofobia e la trovi da me la fai esistere. Io non sono omofobo, ho detto una cosa idiota, uno scivolone, poco raffinato e poco pensato. Posso aver detto una cosa ignorante ma l’omofobia è un’altra cosa”. In seguito Silvestrin rivela che avrebbe preferito la squalifica a questo processo sommario.

Arrivano anche le spiegazioni di Ivan Cattaneo per la frase di cattivo gusto sulle donne: “Sono rimasto malissimo, forse son stato frainteso. Però volevo semplicemente dire che un rifiuto che viene dato ad una donna è quasi come una violenza verbale. Scusate, mi sono espresso molto male e le donne che mi conoscono lo sanno”. Scuse accettate sia da Alfonso Signorini e Ilary Blasi, con il rischio squalifica per lui totalmente rientrato.

Infine, arriva il momento del televoto. In questa seconda puntata non vanno dieci inquilini in nomination ma “solo” quattro: il conduttore Valerio Merola, l’ex velino di “Striscia la notizia” Elia Fongaro, l’attrice Jane Alexander e l’artista Ivan Cattaneo.