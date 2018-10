Grande Fratello Vip, tre new entry all’interno della casa: ecco i nomi

Gli autori del Grande Fratello Vip stanno lavorando per risollevare le sorti della trasmissione. Fino a questo momento il reality show condotto da Ilary Blasi non ha mostrato spunti interessanti ai telespettatori, e la colpa viene data in particolar modo al cast di quest’anno e in tanti vorrebbero un nuovo ingresso.

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata della sua trasmissione “Casa Signorini“, ha annunciato l’ingresso di un nuovo vip. In quella circostanza però non ha voluto fare nessun nome. Tuttavia, il sito “TV Blog” rivela una clamorosa indiscrezione: all’interno della casa non dovrebbe entrare solamente una persona ma ben tre.

I nomi rivelati dal sito sono Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè e Ela Weber. Il primo è un conduttore e giornalista televisivo, conosciuto soprattutto per il suo carattere molto duro. Durante le sue ospitate televisive ha avuto numerose liti, ma quella più memorabile per i telespettatori è stata con Vittorio Sgarbi. Ha fatto parte anche di “Non è l’Arena” durante la puntata speciale dedicata all’ex “Re dei paparazzi” Fabrizio Corona.

Maria Monsè è invece conosciuta per aver partecipato più volte come opinionista a “Pomeriggio Cinque“, ma ha una carriera anche d’attrice con Jerry Calà e Ninì Grassia. La donna è stata chiamata dagli autori del Grande Fratello Vip soprattutto per la lite avuta con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, e sicuramente quest’ultima non sarebbe molto felice di vederla all’interno della casa più spiata d’Italia.

La tedesca Ela Weber è conosciuta per varie partecipazioni nei reality show come “La Fattoria” in cui venne eliminata con il 60% del televoto. Anche lei ha un bel carattere e sicuramente ne potremmo vedere delle belle all’interno della casa. Per il momento però “Mediaset” non ha rilasciato nessuna ufficialità.