Grande Fratello Vip, parla Lory Del Santo: "Ho molto amore da dare"

In questi giorni non si è parlato d’altro che dell’ingresso di Lory Del Santo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Proprio la padrona di casa ha anticipato questa notizia nei primi minuti della diretta definendola come una “puntata particolare“.

Nell’intervista rilasciata prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, l’attrice ha voluto parlare della morte del figlio Loren avvenuta poche settimane dopo alla sua chiamata per far parte del reality show. Durante il dibattito si è potuto capire che Alfonso Signorini non era molto d’accordo sulla scelta di Lory Del Santo.

La regista parla dei primi contatti avuti con gli autori del Grande Fratello Vip: “Ero molto felice quando mi hanno contattata, perché mi è sempre piaciuto questo programma. Questa mia felicità non è durata molto. Quando ho comunicato la notizia alla mia famiglia, erano tutti contenti”.

Lory Del Santo tuttavia rivela che appena saputa la notizia della morte di Loren ha chiamato immediatamente la produzione del reality dicendo che non era più così sicura di voler partecipare al reality show, ma alla fine ha deciso di accettare poiché pensa di aver dentro “molta luce da dare“.

In seguito parla di questo suo silenzio su questa vicenda: “Perché non l’ho detto nessuno? Ho pensato: se non lo saprà mai nessuno io potrò uscire e far finta di nulla, come se non fosse mai successo. Però poi ho capito che non avrei mai potuto essere più me stessa. Io non potevo mentire a me stessa, io non amo mentire… Devo affrontare la vita e la voglio affrontare”.

Successivamente si intromette anche Alfonso Signorini in questa discussione dove rivela che non condivide la sua scelta di partecipare al Grande Fratello Vip. Il giornalista cerca di capire il perché Lory Del Santo non condivida il suo dolore con il suo unico figlio rimasto, Devin, obiettando il fatto che il reality show possa essere una specie di terapia per lei.

Lory Del Santo risponde al conduttore in questo modo: “Il dolore non ti lascia mai, dovunque tu sia, ti avvolge completamente, cammina e viaggia con te. È un’utopia pensare che io possa accantonarlo: lo porterò dentro di me come se fosse in uno scrigno. Ma io so che ho molto da dare, ho molto amore da dare”.