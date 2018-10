Grande Fratello Vip, nuove accuse di Eleonora Giorgi: "In casa c’è un fascista"

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, c’è stato un forte scontro tra Maurizio Battista e Valerio Merola e i due non possono chiarirsi nell’immediato.

Nella loro lite sono entrati anche altri inquilini esterni al litigio. Infatti, a prendere le difese di Maurizio Battista è stato il conduttore televisivo Enrico Silvestrin. I due hanno infatti stretto un bel rapporto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e il comico romano in lui ha trovato una persona con cui sfogarsi nei momenti di difficoltà.

Invece, come rivelato da Eleonora Giorgi, Valerio Merola è stato emarginato dal gruppo a causa di alcuni screzi avuti con Maurizio Battista nella settimana. L’attrice non ha un bel rapporto con il comico romano ed Enrico Silvestrin e durante la pubblicità della diretta del Grande Fratello Vip, nel bel mezzo del litigio tra Maurizio Battista e Valerio Merola, avrebbe detto una frase molto pesante.

Eleonora Giorgi, come rivela “Il Tempo“, avrebbe sussurrato una frase a bassa voce a Ivan Cattaneo in cui accusa Maurizio Battista, anche se non fa mai il suo nome: “Ha fatto tutta quella cosa falsa del ritiro, la scena con la bambina… Lui è un fascista dichiarato. Lui è un Duce, comanda, sono sicurissima, me l’ha detto Fulvio Abbate, un nostro comune amico”.

Questo è il secondo scivolone di Eleonora Giorgi in pochi giorni. L’attrice parlando con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, ha definito con parole poche carine l’artista Adelmo Fornaciari: “Sapessi Zucchero come l’ho visto. Zozzone, tutto ubriaco”. Dichiarazione non molto elegante nei confronti del cantante e prova a tornare indietro con un complimento riparatorio, ma ormai la frittata è fatta.