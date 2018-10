"Grande Fratello Vip": nuova gaffe di Eleonora Giorgi e critiche alle giovani coppie

Nei giorni scorsi Eleonora Giorgi è stata al centro dell’attenzione per aver criticato un personaggio noto della musica italiana, provocando lo sdegno del pubblico. La concorrente non sta riscuotendo un grande successo e si è lasciata andare ad una nuova rivelazione. Il tutto è accaduto mentre si stava truccando con la compagnia di Stefano e altre donne della casa.

Stefano afferma di assomigliare all’attore Benicio Del Toro ed Eleonora si intromette nel discorso per dire la sua e smentire quello che ha appena detto. La nota attrice afferma: “Non è bello. Ha delle occhiaie profonde da malattia renale! Sembra che abbia davvero dei problemi ai reni con quelle profonde occhiaie“. Con le sue parole ha sottolineato che l’attore non è per nulla bello e questo non è stato apprezzato.

Una critica che non è passata inosservata al pubblico da casa e che getta Eleonora nuovamente nel caos. Nei giorni scorsi aveva criticato il cantante Zucchero con delle affermazioni che in un contesto televisivo dovrebbero essere evitate, soprattutto da una donna che conosce bene questo mondo.

Inoltre la Giorgi ha voluto avvertire Stefano della situazione in cui si sta cacciando con la vicinanza a Benedetta. L’attrice lo avverte di stare attento e di ricordarsi che al di fuori ha una fidanzata. Il consiglio è quello di allontanarsi per preservare la storia che ha costruito con la modella Dasha. Ha voluto concludere il discorso con una critica a Francesco Monte e Giulia Salemi. Secondo la Giorgi la coppia non è divertente e pensa solo a litigare e a fare pace senza creare vere dinamiche.

Come sempre sono critiche che vengono rivelate non al diretto interessato e nella puntata di lunedì potremmo assistere ad un confronto acceso. Eleonora non ha paura di dire la sua ma a volte non si rende conto che il contesto in cui si trova è visto da milioni di persone e qualsiasi cosa le si potrebbe ritorcere contro.