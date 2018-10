Grande Fratello Vip, nessun cedimento per Lory Del Santo che sorprende tutti: la rivincita di una mamma che tiene duro

Una puntata davvero scoppiettante e ricca di emozioni quella di lunedì 8 ottobre del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3“, dove tra le lacrime di Silvia Provvedi, i ricordi amorosi di Francesco Monte e il botta e risposta tra Maurizio Battista e Valerio Merola – l’eliminato della settimana – ha tenuto banco anche Lory Del Santo.

La sua entrata nella casa di Cinecittà a poco più di un mese dalla morte suicida del figlio Loren – di appena 19 anni – hanno diviso l’opinione pubblica ed i telespettatori italiani, che se da un lato hanno ritenuto la sua partecipazione al reality una mera strumentalizzazione del dolore, dall’altra invece è stata presa come una sorta di terapia per l’attrice.

La rivincita di Lory Del Santo

Sono state tante le persone – sui social, ma anche opinionisti in tv – che temevano che con l’ingresso di Lory Del Santo al “Grande Fratello Vip”, il reality avesse potuto perdere quella vena di allegria e spesieratezza che invece in molti si aspettano. La prima settimana di Lory Del Santo nella casa di Cinecittà ha dimostrato tutto l’opposto.

In molti si aspettavano di assistere alle lacrime e al dolore della Del Santo,così come a grandi sfoghi con i concorrenti e nei confessionali. Lory invece ha disatteso queste morbose e malate aspettative del pubblico televisivo. Dopo i racconti iniziali circa la malattia di Loren ed alcuni inediti sulla sua vita privata, Lory ha mantenuto un profilo normale, come gli altri concorrenti.

Anche alle domande poste alla Del Santo da Signorini e dalla conduttrice nel corso dell’ultima puntata, la concorrente del Gf Vip non si è mostrata affranta, ha replicato sempre con il sorriso e anche in settimana, pur parlando del figlio, ha cercato di reagire. Lory Del Santo sta vivendo davvero la sua terapia all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”? Stando ai fatti si direbbe di si, anzi non solo non molla e non cede al sopraffazione del dolore, ma sta dando anche una lezione a tanti che invece vivono il lutto in modo più drammatico.

Lory ha dichiarato di voler tenere il dolore per sé proprio per non rovinare l’umore agli altri: “Ho messo da parte certe cose” – per poi proseguire – “che conservo solo per me, ho messo il resto con loro perché voglio condividere la bellezza della vita“. La regista, quindi, non vuole pesare ema sta reagendo, pur portando dentro di se questa grande ferita del cuore e dell’anima.