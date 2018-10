Grande Fratello Vip migliora negli ascolti ma perde contro "I bastardi di Pizzofalcone 2"

Lunedì sera c’è una sfida molto sentita tra la Rai con “I Bastardi di Pizzofalcone 2” e Mediaset con il “Grande Fratello Vip“. L’ingresso di Cristiano Malgioglio e di Patrizia De Blanck all’interno della casa come ospiti hanno ottenuto il risultato sperato, facendo guadagnare a Ilary Blasi e Alfonso Signorini qualche punto di share.

Questo comunque non serve a Canale 5 per vincere contro “I Bastardi di Pizzofalcone 2“. Al momento la fiction in onda su Rai 1 diretta da Carlo Carlei e con protagonista Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini sembra sia imbattibile. La trasmissione è una delle più seguite in Italia ed anche nell’ultima puntata si conferma con degli ascolti molto importanti.

Partendo dal Grande Fratello Vip, la trasmissione ottiene i 3.242.000 superando finalmente la soglia del 20% di share. Il risultato è sicuramente positivo per il reality show, ma se questi numeri vengono paragonati alla scorsa edizione la differenza è abissale. Per molti i bassi ascolti del GF Vip sono causati dalla mancanza di concorrenti carismatici all’interno della casa che possano attirare il pubblico. La situazione sembra ormai irrecuperabile per il reality show.

La serata del lunedì sera quindi viene vinta nuovamente da Rai 1 con “I Bastardi di Pizzofalcone 2“. Il programma ottiene ben 5.337.000 milioni di telespettatori con uno share del 23,23%. La fiction ottiene circa 500.000 mila spettatori in meno rispetto alla prima puntata, ma comunque restano dei numeri molto importanti.

In generale la Rai ha vinto la prima serata con 9.509.000 milioni di telespettatori e il 37,09% di share comprese le 24 ore con 3.679.000 e il 36,87%. La rete diretta da Pier Silvio Berlusconi invece si deve accontentare solamente della seconda serata con 4.347.000 milioni di telespettatori.