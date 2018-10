Grande Fratello Vip, Maurizio Battista si ritira per motivi personali

Il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, nella giornata del 13 ottobre ha perso un concorrente: il comico romano Maurizio Battista, che ha mostrato le prime debolezze già nelle settimane scorse, non è riuscito a superare i suoi problemi ritirandosi quindi dal programma.

Gli autori della trasmissione pur di convincere Maurizio Battista a restare avevano deciso di fargli una sorpresa invitando la sua compagna Alessandra Moretti per consolarlo: “Stai facendo un percorso bellissimo. Stai facendo discorsi che non mi piacciono. Tu hai tante cose da dare, puoi raccontare molte cose ai giovani. Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l’artista, rimani, fallo per me”.

La sorpresa e le parole di Alessandra Moretti sono state però inefficaci, poiché Maurizio Battista ha deciso di abbandonare definitivamente il reality: “Purtroppo, per motivi personali io vado via. Per cui grazie a tutti. Questa è la decisione già comunicata e io vado via. Un bacio a tutti”. Gli altri concorrenti hanno cercato di convincerlo a ripensarci per almeno un’altra notte, ma ormai il comico aveva preso la sua decisione.

A rimanerci peggio è stata la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Quest’ultima, appena ha sentito la notizia da parte del comico romano, è scoppiata in lacrime prima di abbracciarlo forte. All’interno della casa più spiata d’Italia Maurizio Battista ha stretto dei legami molto importanti con il conduttore Enrico Silvestrin e l’ex velino Elia Fongaro.

I motivi di questa decisione, con tutta probabilità, sono derivati anche dai forti litigi che ha avuto all’interno della casa. Il comico romano in queste settimane ha avuto un duro scontro con Valerio Merola, eliminato nell’ultima puntata, e l’attrice Eleonora Giorgi. Quest’ultima ha addirittura definito Maurizio Battista come un “Fascista”.