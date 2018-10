Grande Fratello Vip, Maurizio Battista ha deciso di restare nella casa

In questi giorni i fan del Grande Fratello Vip hanno potuto vedere un certo malessere da parte di Maurizio Battista all’interno della casa. Il comico romano non sembrava più convinto di restare, infatti agli altri vip ha rivelato più volte che gli mancavano i suoi familiari e di non riuscire a sopportare lo stare lontano da loro.

Gli altri inquilini all’interno della casa però hanno cercato di tirargli su di morale. Enrico Silvestrin, che ha stretto un bel rapporto all’interno della casa con il romano, durante un discorso avvenuto la settimana scorsa ha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare nella casa non riuscendo però nello scopo.

Per questo motivo gli autori hanno deciso di fargli una sorpresa facendo entrare nella casa la sua compagna Alessandra Moretti. Inizialmente Maurizio Battista vede solamente un video della donna insieme alla loro piccola Anna in cui stanno scrivendo una lettera dedicata proprio a lui.

Questo gesto però non è servito a far cambiare idea a Maurizio Battista che resta ancora molto indeciso se restare o meno all’interno della casa. Quindi la conduttrice del reality show Ilary Blasi, con un freeze per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, fa entrare la dolce metà del comico romano.

Il discorso di Alessandra per convincere Maurizio Battista è stato davvero molto toccante: “Ora finalmente parlo io e tu ascolti. Amore tu devi rimanere. Io e Anna stiamo bene. Sai che appena ti vede in televisione ti chiama e ti bacia? Tu devi resistere, perché hai tanto da dare. Ti ho sentito dire che sei ‘vecchio’ e che devi lasciare spazio ai giovani. Niente di più sbagliato, guarda che bel rapporto hai costruito con Elia. Io sono fiera di te, sei leale e devi rimanere”. Il tutto si conclude con un bell’abbraccio e con la promessa di continuare il Grande Fratello Vip più forte che mai.