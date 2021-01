Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta pensa di abbandonare la Casa: "Vorrei stare con mio marito Roberto"

Molti dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” sono rimasti sotto choc quando hanno saputo da Alfonso Signorini che il reality show terminerà nella giornata del 1 marzo. Inizialmente i piani era quello di finire per l’inizio di dicembre, per poi slittare a febbraio grazie all’ottimo successo che sta ottenendo.

Tra i più scioccati da questa notizia resta sicuramente Tommaso Zorzi, che nella Casa è stato più volta vittima di attacchi di panico. Il suo morale però si è alzato quando Alfonso Signorini, nell’ultima puntata del GF Vip, gli ha consentito di poter avere un faccia a faccia con Francesco Oppini.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

Nonostante sia stata molto forte in questi mesi, nel pomeriggio del 26 gennaio la Ruta ha ammesso di voler abbandonare la Casa. Trattandosi di uno sfogo passeggero le sue parole vanno prese con le pinze, ma la showgirl dichiara di sentire la mancanza della propria famiglia e in particolar modo del marito Roberto.

Come riportato dal sito “Movieplayer” la Ruta spiega i motivi dietro al “sì” detto ad Alfonso Signorini per entrare nella Casa: “Inizialmente ho detto lo faccio per mia mamma quando Roberto si è messo di traverso, poi l’incidente di mio fratello, sai ti fai mille scrupoli. Lui mi ha detto vai e allora sono andata, però adesso il mio posto sarebbe vicino a Roberto”.

La Ruta non si ferma qui con lo sfogo e aggiunge: “Però ho detto l’ho fatto per Guenda, l’ho fatto per mia mamma, l’ho fatto per mio fratello, ma adesso dovrei uscire per stare di fianco alla persona che amo, che adesso sicuramente è presa di panico e dovrei invece essere io lì al suo fianco. In questo momento è lì, ed è da solo che aspetta dietro una porta”. Ammette comunque di voler resistere anche per far felice il pubblico, che fino a questo momento l’ha sempre salvata da ogni nomination.