Grande Fratello Vip, Lory Del Santo parla del figlio Loren all’interno della casa

L’entrata di Lory Del Santo nella casa del Grande Fratello Vip è stato l’avvenimento più atteso dai telespettatori della seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Inizialmente la donna ha messo in serio dubbio la sua partecipazione alla trasmissione a causa della prematura scomparsa di suo figlio Loren.

L’ex soubrette di “Drive In“, comunque, sta cercando di metabolizzare il lutto facendo di tutto pur di ambientarsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ovviamente però è difficile che l’attrice possa evitare di parlare del figlio appena scomparso, e infatti in queste ore ha riservato ai coinquilini le prime confidenze su questa vicenda.

Lory Del Santo rivela di essere pentita per non aver indagato meglio nella vita di Loren: “Secondo me a volte bisogna violare il telefonino. Solo che a uno che ha 19 anni passati cosa gli fai? Dammi il tuo codice? Era chiuso. Sai che lui fino a quella sera non è mai uscito di sera da solo? Non è mai uscito una sera, da casa…Quindi era bravissimo. Non beveva, non fumava, non si drogava, stava sempre a casa. Andava a scuola ed era promosso”.

La donna rivela che in queste settimane la sua decisione di entrare nel reality show ha fatto discutere molto: “Uno mi ha detto: ‘No, tu non devi assolutamente andarci’. Io gli ho chiesto il perché e lui: ‘Ma lo sai che cosa penserà di te la gente, penserà malissimo, ti crocifiggeranno, ti lanceranno le pietre. Tutto il web sarà scatenato contro di te, è una vergogna’. È lì che ho deciso. Scusa, io non ci devo andare per la gente? No, mi devi trovare una motivazione legata a me, al mio problema. Poi la gente chi? Tutta la gente o una parte della gente? Mi ha fatto riflettere”.

La decisione di far parte del Grande Fratello Vip non è stata capita nemmeno da tutti i concorrenti. Durante la seconda puntata infatti Maurizio Battista ha mostrato tutte le sue perplessità per l’ingresso di Lory Del Santo nella casa più spiata d’Italia. A dare ragione al comico romano è stato Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip.