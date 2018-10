Grande Fratello Vip, Lory Del Santo attaccata dalla Marchesa D’Aragona: il gesto che non piace

Sono passate tre settimane dall’inizio della terza edizione del reality “Grande Fratello Vip” – condotto da Ilary Blasi, che vede al suo fianco la preziosa presenza dell’opinionista Alfonso Signorini – e sembra essere solo un ricordo quel clima francescano di pace e bontà che si respirava nei primi giorni, dopo l’ingresso in casa dei concorrenti del reality.

I concorrenti, quindi, hanno già avuto tempo e modo per ambientarsi, conoscersi, insomma prendere vicendevolmente le misure e confrontarsi, anche in modo molto acceso infuocando così le dinamiche del reality. Dopo l’iniziale autocesura e compassione dei primi giorni per Lory Del Santo, sono arrivate per lei le prime pungenti critiche.

La frecciatina velenosa della Marchesa contro Lory

La Marchesa D’Aragona – la cui reale nobiltà è stata messa in discussione negli ultimi giorni nel salotto di “Pomeriggio Cinque” e di “Domenica Live” – avrebbe puntato il dito contro un certo modo di fare dell’ex fiamma di Eric Clapton, attribuendole una eccessiva vicinanza con il “velino” di “Striscia La Notizia” Elia Fongaro.

Una vicinanza che ha fatto ritornare alla mente della nobildonna – e quindi criticare – la passione per della Del Santo per i ragazzi più giovani – l’attuale compagno della regista ha infatti 27 anni – oltre al fatto che secondo la Marchesa, Lory farebbe pure delle domande imbarazzanti ai ragazzi del Grande Fratello Vip 3.

In un momento di confidenze tra Maurizio Battista, Ivan Cattaneo e la Marchesa D’Aragona, la nobildonna ha sottolineanto anche la sua insofferenza nei confronti di Eleonora Giorgi, dicendo: “Non la sopporta più nessuno, io penso che abbia dei problemi“. Parole che sono state forse anche peggiori per Lory, sulla quale ha detto: “Pure quell’altra, sono imbarazzanti“.

I venti sono cambiati al “Grande Fratello Vip 3” dove la ricongiunzione dei due gruppi ha fatto scontrare i personaggi più forti, oltre che evidenziato le prime alleanze e le prime strategie di gioco, come quella messa in atto dalla marchesa per gettare ombre nei confronti della Giorgi e di Lory Del Santo, che sembra essersi ambientati e ritornata a vivere dopo il grave lutto che l’ha colpita.