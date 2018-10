Grande Fratello Vip: lite in casa, tutti contro Valerio Merola

Ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip, il reality più seguito e amato dal pubblico italiano. Il litigio tra i concorrenti è avvenuto nella Caverna, dove questa settimana alloggerà il gruppo che nella settimana precedente è invece stato nella Casa. A far scoppiare la polemica è stato il budget settimanale che i concorrenti hanno a disposizione per fare la spesa.

Durante uno scambio di opinioni su come spendere i soldi destinati alla spesa settimanale, Valerio Merola ha espresso il suo pensiero, innescando delle reazioni esagerate da parte degli altri coinquilini della Casa. Nel dettaglio, Valerio Merola avrebbe proposto di spendere i soldi che ognuno di loro ha a disposizione comprando quello che desidera. Il noto conduttore avrebbe quindi proposto di spendere i dieci euro a testa come meglio si crede, pensando quindi singolarmente.

Un pensiero che non è stato per niente condiviso dal resto del gruppo, che anzi lo hanno attaccato dicendogli che loro sono un gruppo e come tale devono agire e ragionare. Il primo a prendere parola contro Valerio Merola, è stato Elia Fongaro, l’ex velino che settimana scorsa aveva litigato con Maurizio Battista a causa di una barzelletta non capita.

“Bisogna cooperare e dividere la spesa. Bisogna pensare ai beni di prima necessità che servono a tutti noi” – ha esordito Elia, spiegando a Valerio che la sua idea del “fare la spesa” non è per niente corretta e benefica per il gruppo. A lui si è unito anche Enrico Silvestrin, il quale ha rinfacciato a Valerio di aver preso un limone in più rispetto agli altri, durante la scorsa settimana.

A queste accuse, Merola ha risposto visibilmente nervoso per la situazione creatasi: “Ho fatto una proposta per evitare ostilità. Ma con questo vostro sistema, come fate a dirmi cosa deve mangiare uno? Vi siete impossessati della spesa”. Chissà se i concorrenti riusciranno ad appianare i loro diverbi, affinchè nella Caverna torni l’armonia.