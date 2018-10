Grande Fratello Vip, la verità della Marchesa d’Aragona sulla sua nobiltà

Una puntata davvero scoppiettante quella di lunedì 8 ottobre del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, che ha visto oltre alle lacrime di Silvia Provvedi per Fabrizio Corona, quelle di Francesco Monte per Cecilia Rodriguez oltre alla sorpresa per Maurizio Battista e l’uscita di Valerio Merola, anche il caso circa la verità sulle origini nobili della marchesa Daniela Del Secco d’Aragona.

Dopo alcune indagini fatte prima dal settimanale di gossip “DiPiù” – diretto da Sandro Mayer – riprese poi da “Nuovo”, il marchesato della Daniela Del Secco D’Aragona sembra non essere tanto veritiero, notizia che è stata anche molto dibattuta nei salotti di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, quindi anche al “Grande Fratello Vip”.

La replica della Marchesa ai rumors

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è veramente una marchesa? Questa è la domanda che molti si pongono, ancor più da quando Riccardo Signoretti ha recentemente riportato un episodio – a sua volto raccontatogli – secondo cui fu proprio Marina Ripa di Meana a suggerire alla Del Secco di aggiungere al suo cognome borghese un titolo nobiliare, cosa che le avrebbe fatto vendere più prodotti della sua linea di cosmetici.

La verità sui titoli nobiliari della marchesa, insomma, stanno infiammando i salotti televisivi ed il web, così nel corso dell’ultima puntata il celebre opinionista del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini non poteva non chiedere alla diretta interessata delucidazioni sull’argomento. Una domanda secca a cui la Marchesa ha risposto con poche parole: “un’indifferenza astrale“.

Chiacchiere a zero quindi per la marchesa d’Aragona, che ha replicato a Signorini che lei ha tutte le prove che dimostrano la sua nobiltà e il suo censo. Dunque nessuna reazione piccata o nervosa, da parte della nobildonna – o presunta tale – che ha dato ancora una volta a tutti una lezione di buone maniere e di educazione.