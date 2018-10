Grande Fratello Vip, la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona piange ricordando sua madre

Per i ragazzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, cominciano a esserci le prime confessioni private. Il primo a parlare di se é stato Francesco Monte, con l‘ex tronista di Uomini e Donne che ha pianto ricordando la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

In questi giorni ad aprirsi é stata la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. L’ex concorrente del reality “Pechino Express” ha deciso di parlare con gli altri inquilini all’interno del “Grande Fratello Vip” del suo legame con i genitori. In particolar modo ha parlato del rapporto che ha avuto con la madre.

La Marchesa ha voluto parlare prima della sua gioventù: “Vivevamo in questa villa sull’Appia antica, poi Appia Pignatelli. Ricordo sempre questa casa piena di sole. Papà suonava il pianoforte, era un musicista, mia mamma una tenera narratrice di fiabe. Erano così innamorati… Un amore infinito. Il giovedì si riceveva. Papà suonava con i suoi amici, mamma prendeva il tè con le amiche. Non si poteva andare finché non si aveva 12 anni, ma guardavamo attraverso le tende. Una vita piena d’amore, meravigliosa”.

In questo frangente poi la Daniela del Secco d’Aragona ricorda che con i genitori aveva un rapporto bellissimo arrivando a scrivere una lettera diretta a loro durante il difficile rapporto con il marito. Rivela però di non aver mai avuto il coraggio di spedirla a sua madre, perché quest’ultima avrebbe sofferto molto nel sentire una notizia del genere.

Sulla madre la Marchesa rivela un ulteriore aneddoto: “Mi guardava e mi diceva: ‘Quanto sei bella, bella di mamma. Sii sempre te stessa’. Poi mi disse: ‘Devi andare in mezzo alla gente’. Non capivo a cosa si riferisse. Nel mio lavoro, anche come giornalista, sono sempre stata dietro le quinte. ‘Devi andare, parla con tutti, hanno bisogno di te, dagli il tuo calore, la tua luce’. Quando è morta mi crollato il mondo addosso”.