Grande Fratello Vip, la Marchesa affonda Giulia Salemi: "Prima di parlare aziona il cervello"

Nuovi clamorosi colpi di scena alla terza edizione del “Grande Fratello Vip“, dove nelle ultime ore si è assistito ad un esilarante botta e risposta tra l’influencer Giulia Salemi e la marchesa Daniela Del Secco D’aragona, che ha dato voce ai suoi pensieri e zittito – si spera – almeno per un pò la logorroica gieffina.

Un risveglio sicuramente diverso è stato quello di Giulia Salemi, che si è accorta di far uscire dalla sua bocca una vera emorragia di parole, che fin troppo spesso non sa gestire, tanto da preoccuparsi di aver detto qualcosa di troppo o di imbarazzante, ma anche che possa ritorcersi contro come un boomerang.

La frecciatina al vetriolo della marchesa per Giulia Salemi

Non è certo la prima volta che Giulia Salemi dà mostra della sua parte logorroica, infatti anche a “Pechino Express” – dove ha partecipato in coppia con la sua mamma – ha dimostrato di non riuscire mai a tenere a freno la lingua. Dopo le preoccupazioni avanzate nelle scorse ore da Giulia nella casa di Cinecittà è intervenuta la nobildonna della casa.

La marchesa, infatti, non c’è andata affatto giù leggera nei confronti della giovane gieffina, lanciando la sua provocazione: “Commetti un errore” – per poi proseguire dicendo – “Prima di parlare bisogna azionare il cervello” – quindi chiarisce – “bisogna pensare“. Poi la marchesa tiene a sottolineare: “a me viene naturale, io sto sempre molto attenta, non andando mai oltre“.

Giulia Salemi fa quindi mea culpa, prendendo le parole della marchesa non come un attacco bensì come un vero consiglio che può dare una persona più anziana e quindi con una maggiore esperienza di vita, quindi ha poi dichiarato di essere d’accordo con la donna, sottolineando il fatto che le sue parole non possono che trarre origine dalle importanti esperienze che ha potuto fare nel corso degli anni.

Ma no, la marchesa non ci sta, non è una questione di esperienza bensì di carattere, di modo d’essere insomma. Quindi nessuna scisante la Giulia che ora dovrà fare lo sforzo di riflettere prima di dare fiato alla bocca.