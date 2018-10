Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo sicuro: "Entrerà Asia Argento"

Siamo già a circa tre settimane dall’inizio della prima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. All’interno della casa più spiata d’Italia stanno nascendo già alcuni amori e i primi battibecchi.

Per far diventare le cose ancora più interessanti, gli autori spesso fanno entrare dei concorrenti in corso d’opera. In questa edizione è capitato già per Lory Del Santo, entrata nella seconda puntata a causa del grave lutto familiare. Proprio per questo motivo, anche alcuni concorrenti all’interno della casa, sospettano che possano esserci altri ingressi nelle prossime settimane.

In un video pubblicato dal sito “GossipBlog” si può vedere il cantante Ivan Cattaneo mentre parla con Margherita Hamdy, Enrico Silvestrin, Francesco Monte e Giulia Salemi in cui afferma con assoluta certezza questa possibilità: “Se è quello che so io ne entra una fortissima, ma potente. Ne manderanno altri tre o quattro. L’anno scorso entrarono Raffaello Tonon, Carmen Russo e Corinne Clery. In finale ne arriveranno in sei”.

L’artista “spoilera” anche un nome, e seppure viene detto a bassissima voce, il suo labiale è facilmente leggibile. Ivan Cattaneo fa il nome di Asia Argento come possibile nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Bisogna aggiungere che il nome dell’attrice non è la prima volta che viene accostato al reality show e quindi l’artista potrebbe aver letto la notizia sul web prima del suo ingresso.

Qualcuno però non vuole escludere che si tratti di un vero e proprio spoiler di Ivan Cattaneo. Sembra comunque difficile vedere l’attrice all’interno della casa. Asia Argento in queste settimane pur di star lontano dalla televisione ha letteralmente strappato il suo contratto da X-Factor ed accettare ora il GF Vip sarebbe come una specie di dietrofront.