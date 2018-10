Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo giustifica la sua frase shock contro le donne: "Forse ero fatto di crack"

L’ultima puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini è stata davvero ricca di emozioni e colpi di scena, tra i tanti – oltre l’entrata nella casa di Cinecittà dell’attrice Lory Del Santo a circa un mese dal grave lutto che l’ha colpita – anche le giustificazioni di Ivan Cattaneo circa la frase sessista pronunciata qualche giorno fa.

Un tentativo di giustifazione maldestro che invece di gettare acqua sul fuoco e chiudere definitivamente la questione, ha alimentato una nuova ondata di dubbi, critiche e polemiche contro un personaggio che sembra essere sempre fin troppo sopra le righe, ma che nulla ha a che fare con la spontaneità e la genuinità di Cristiano Malgioglio della seconda edizione del format.

Le parole di Ivan Cattaneo

Sembra proprio che in ogni reality che si rispetti ci sia anche uno scandalo: la storia dell’armadio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma anche il cannagate per Francesco Monte a “L’Isola dei Famosi”, e quest’anno si potrebbe aggiungere il crackgate di Ivan Cattaneo, che ha cercato di chiarire le sue parole sessiste dicendo: “Probabilmente ero fatto di crack quando l’ho detto“.

Una frase detta come si ci trovasse tra amici al bar, inopportuna oltre che non corrispondente alla realtà, ma che ha fatto indignare non poco buona parte del pubblico televisivo che non addita ora il cantante per eccessiva superficialità e leggerezza. Molti telespettatori infatti non hanno creduto al finto pianto in Confessionale quando ha visto il filmato della frase incriminata: “Rifiutare una donna è peggio che violentarla. Se la violenti almeno lei si sente oggetto di desiderio“.

Il delicato argomento è stato trattato durante il momento nomination, Ilary Blasi ha preso ha fatto rivedere il filmato con la frase incriminata attacando il cantante duramente: “Ivan da donna devo dirti che il desiderio e lo stupro sono due cose diverse“. Ma non sembra che il GFVip 3 abbia voluto chiedere l’espulsione di Cattaneo, che è stato quindi assolto, anche se serpeggiano le critiche e gli inevitabili paragoni con il passato.

La cosa strana che però ha destato ulteriori sospetti sulla non trasparenza del Grande Fratello Vip, è il fatto che Ivan Cattaneo fosse a conoscenza del putiferio che le sue parole avevano scatenato fuori la casa, ma come faceva a saperlo?