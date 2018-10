Grande Fratello Vip, insulti dai vicini: "Avete rotto…"

Il Grande Fratello Vip è un reality show non apprezzato da tutti. Infatti, nella giornata dell’11 ottobre, gli inquilini della casa si sono spaventati per delle urla che provenivano dall’esterno. Per questo tutti sono corsi fuori nel giardino, e alcuni in cuor loro speravano che si trattasse di un loro parente.

L’uomo, che era al di fuori della casa, come si può notare dall’espressione colorita, non è un fan del reality: “Siete delle me…, avete rotto il c…”. I concorrenti all’interno della casa, con un po’ di imbarazzo, hanno sdrammadizzato il tutto con una grossa risata.

Questa offesa dovrebbe essere arrivata da una coppia romana che abita vicino alla casa del Grande Fratello Vip, gli abitanti del piccolo quartiere di Cinecittà. Le persone che risiedono in quelle zone sarebbero stufi dei numerosi fan che vengono all’esterno delle mura ad urlare con il megafono ai loro beniamini.

Nello scorso anno, per esempio, è successa una situazione molto simile. Alcuni fan che stavano seguendo la diretta notturna su Mediaset Extra avevano sentito delle forti grida che provenivano dall’esterno della casa del Grande Fratello Vip. Neanche in quel caso il messaggio si era molto capito, così i fan si erano recati sui social network per informarsi un po’ meglio sulla vicenda.

Al di fuori della casa del Grande Fratello Vip in quella circostanza c’era una fan di Giulia De Lellis che stava gridando alla sua beniamina. Improvvisamente però una residente, stufa delle numerose urla, si è scagliato contro la giovane ragazza: “C’avete rotto er ca**o. Non potete venire a rompere il ca**o tutte le sere qui”. Il web si divise in due parti: ci furono persone che diedero ragione alla residente e chi invece l’attaccava per le sue offese troppo pesanti.