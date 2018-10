Grande Fratello Vip, incidente nella notte per la Marchesa D’Aragona

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, giornalista e concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi “Grande Fratello Vip“, è stata vittima nelle scorse ore di un incidente notturno, avvenuto durante una prova che vedeva coinvolti tutti i concorrenti del programma. Una prova che però è sfuggita di mano, procurando dei problemi fisici alla nobildonna.

Per mantenere sempre attivi i concorrenti ed animare un po’ la vita sempre più piatta all’interno della casa di Cinecittà, la produzione del reality ha chiesto ai concorrenti di superare determinate prove tutti insieme. Un modo goliardico per fare gruppo, ma anche per innalzare gli ascolti, che sembrano andare sempre peggio.

L’incidente della Marchesa D’Aragona: uscirà dalla casa?

Dopo l’avvio del suono della sirena, i concorrenti della casa più spiata d’Italia sono stati invitati a superare dei record, come chiudersi in sauna, nell’armadio o buttarsi in piscina. Una sequenza di prove quindi, una più divertente dell’altra, ma si sa alle volte lo scherzo può tramutarsi se non in tragedia, quasi.

Tra le tante prova c’era anche quella di mettersi tutti sul letto della nobildonna romana che già dormiva. I concorrenti del reality non hanno potuto dire di no, quindi si sono “tuffati” sul letto della marchesa, forse anche in modo irruento, ma certo è che l’eccessivo peso sopportato ha fatto molto male alla Del Secco, che ha lamentato dolori alla schena.

Sembra che il Grande Fratello Vip abbia deciso di prendersela stavolta con la Marchesa D’Aragona, già al centro di aspre critiche per quel suo altisonante titolo nobiliare che sembra vacillare giorno dopo giorno. La Marchesa, quindi, dopo aver accusato un dolore alla schiena si è rivolta al Grande Fratello e, probabilmente, già oggi sarà sottoposta a dei controlli medici.

Mentre sono in tanti a ritenere che questo sia un pretesto per la Marchesa per uscire dal gioco senza pagare la penale, dall’altro sono stati in pochi a assistere alla sfuriata notturna della nobildonna contro i ragazzi della casa, che l’avevano disturbato irrompendo nella camera da letto con chiaccere e risate mentre lei dormiva, disturbando così il suo sonno reale.