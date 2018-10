Grande Fratello Vip, il riassunto della terza puntata: Francesco Monte al centro dell’attenzione

La terza edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, è tornata nuovamente su Canale 5 con la terza puntata mandata in onda l’8 di ottobre. Una diretta abbastanza soddisfacente per i fan del reality show, dove hanno potuto vedere alcune sorprese e litigi dagli animi molto accesi

Partendo dall’eliminazione, i quattro vip che rischiano di uscire in questa puntata sono: Valerio Merola, Jane Alexander, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo. A uscire con il 47% dei voti è stato il conduttore e autore televisivo Valerio Merola, che ricordiamo per l’acceso diverbio avuto con il comico Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin. Negli studi di Canale 5 rivela comunque di essere felice che sia rimasto all’interno della casa l’ex velino di “Striscia la notizia” ma aggiunge con rammarico che gli sarebbe piaciuto rimanere ancora un po’.

Abbiamo visto anche la definitiva chiusura di Francesco Monte con Cecilia Rodriguez. Ilary Blasi ha chiamato all’interno della Mistery room l’ex tronista di Uomini e Donne e gli ha chiesto della sua ex fidanzata. In seguito a un lungo discorso, il tarantino rivela di non amare più l’argentina.

Si capisce sin da subito che Francesco Monte è il protagonista di questa puntata, si parla anche della perdita della mamma avvenuta circa sette anni fa. Il ragazzo vede un piccolo filmato, in cui pochi minuti dopo viene freezato e improvvisamente entra in casa suo padre Angelo, che corre immediatamente verso di lui per abbracciarlo.

Ovviamente c’è anche la prova per gli inquilini per incrementare il budget settimanale della spesa. I cinque vip chiamati da Ilary Blasi, che sono Giulia Salemi, Ivan Cattaneo, Walter Nudo, Elia Fongaro e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona dovevano trasportare più cibo possibile e farlo arrivare intatto all’ultima persona che era in fila. La prova alla fine è stata superata

Finalmente arrivano le nomination, dove Maurizio Battista è il preferito della casa e quindi non è nominabile per questa puntata. Durante questa fase ci sono state alcune dichiarazioni molto importanti da parte di alcuni vip, ceh sistemano alcune vicende ancora non risolte in questi giorni.

Ilary Blasi infatti in confessionale fa vedere le immagini di Fabrizio Corona nella sua intervista a “Verissimo” a Silvia Provvedi. Quest’ultima, in lacrime, rivela: “Chi mi conosce sa quello che ho fatto, so di essere stata io a non voler più lui e non lui me. Ho rinunciato a tutto perché io credo nell’amore e ho dei valori che lui non ha”.

Sempre nel confessionale, durante le nomination, si è parlato delle origini nobili della Daniela Del Secco D’Aragona. In questi giorni a Pomeriggio Cinque si vocifera che la donna in realtà abbia comprato il titolo e che non sia una Marchesa. Stuzzicata dal conduttore Alfonso Signorini, la donna ha respinto tutte le accuse: “Adorato, queste cose mi lasciano in un’indifferenza astrale. Possiamo dimostrare ampiamente le mie origini nelle sedi opportune”.

Nel confessionale vanno insieme l’ex tronista Francesco Monte e Stefano Sala. La notte del primo ottobre, i due sono finiti a letto insieme. I compagni di avventura parlavano di “movimenti sospetti” sotto le coperte. Il tarantino commenta la notizia con una grossa risata, mentre il modello ha voluto dare una giustificazione: “Avevo bisogno di mettermi le dita nel naso e quindi Francesco mi ha coperto. Ma non è successo nulla”.

Eleonora Giorgi nel confessionale dichiara che a causa dell’amicizia con Valerio Merola rischia di andare al televoto: “Pago per aver difeso Valerio Merola. Lo avevano isolato io qui ho conosciuto una bella persona e non lo trovavo giusto. Avrei votato Battista ma non si può perchè è lui il capo di tutto. Silvestrin è pieno di rancore per la vita. E’ falso in un modo che fa impressione”.

In effetti l’attrice classe 1953 non ha tutti i torti. Eleonora Giorgi è andata al televoto insieme al conduttore televisivo Enrico Silvestrin e l’artista Ivan Cattaneo. La sorte dei tre vip è legata al televoto del pubblico che può votare sia sul sito ufficiale del Grande Fratello che con un SMS.