Grande Fratello Vip, Francesco Monte rivela un inedito accaduto a "L’Isola dei Famosi"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Ammiro chi ha la capacità di poter entrare in contatto con entità angeliche o parlare con chi non c'è più, una sensibilità che attrae ma fa anche tanta paura, perché non sempre le entità che si mettono in contatto sono buone. Craig purtroppo ha fatto una pessima figura a "L'Isola dei Famosi" con le accuse - ingiuste e traballanti - di omofobia nei confronti di Franco.