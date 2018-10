Grande Fratello Vip, Francesco Monte parla di Tale e quale show

Durante l’estate si è parlato di un provino effettuato da Francesco Monte a Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ad alimentare questa voce è stata una una fotografia in cui si poteva vedere l’ex tronista di Uomini e Donne fuori agli studi della azienda di Vale Mazzini.

Inizialmente si diceva che il tarantino sarebbe stato scartato per il suo passato “burrascoso”. La vicenda del canna-gate accaduto nel reality show de “L’Isola dei Famosi” era ancora una notizia troppo fresca e quindi l’azienda di Viale Mazzini e Carlo Conti, avrebbero deciso di comune accordo di non rischiare ulteriormente, allontanando Francesco Monte da “Tale e quale show”.

Uno dei primi a confermare questa ipotesi è stato il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia con una storia su Instagram: “Oggi mi hanno comunicato che hanno chiuso il cast di Tale e quale show e al momento non è tra i concorrenti. Francesco, merita un’opportunità. Non ha ucciso nessuno, ma nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Che cosa voglio fare da grande? Temo che questa domanda oggi per lui sia qualcosa che non trovi risposta”

In realtà le cose non starebbero così. Francesco Monte ha infatti voluto chiarire parlando di questo provino con Giulia Salemi: “Mi hanno chiamato in realtà, non ho fatto niente”. Con questa frase quindi si può facilmente capire che sia stato proprio lui ha rifiutare.

Con tutta probabilità a far vacillare Francesco Monte è stata la chiamata da parte degli autori del Grande Fratello Vip. Il ragazzo infatti voleva cimentarsi nuovamente in un reality show dopo “L’Isola dei Famosi”, come dichiarato da lui stesso in una intervista a “Uomini e Donne Magazine“.