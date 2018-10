Grande Fratello Vip, Francesco Monte parla del "bacio gay" con Ivan Cattaneo

Il personaggio che più fa parlare di se in questa terza edizione del reality show “Grande Fratello Vip” è il tarantino Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne riesce quasi sempre a stare al centro del gossip, e in questi giorni si parla del suo flirt con Giulia Salemi.

I due si sono avvicinati definitivamente durante la festa per il suo onomastico organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip. Bisogna aggiungere che in questa circostanza Francesco Monte e Giulia Salemi non si sono scambiati nessun bacio. Tuttavia, seppure la ragazza ha ancora dei piccoli dubbi, i due piccioncini si sono aperti di più parlando anche del loro passato amoroso.

Francesco Monte tuttavia ha voluto parlare anche di un aneddoto divertente. Il ragazzo ha rivelato alla stessa Giulia Salemi di aver ricevuto un bacio da Ivan Cattaneo un po’ troppo spinto: “Ivan (Cattaneo n.d.r) prima mi ha infilato la lingua in bocca! Capite? Hahahahah dai è impazzito ma non è normale che una persona mi infila la lingua”.

Giulia Salemi, con molta ironia, ha commentato con Francesco Monte questa vicenda: “Lingua power, bravo Ivan!”. Ovviamente la ragazza non ha avuto nessuno scatto di gelosia nei confronti dell’ex tronista, poichè si è trattato solamente di un bacio “di amicizia“, poiché l’ex tronista di Uomini e Donne più volte in passato si è dichiarato eterosessuale.

Per di più, Francesco Monte durante questa serata, ha speso delle belle parole parlando con Giulia Salemi. L’ex tronista infatti in questa circostanza ha rivelato che, durante il suo momento di debolezza avuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip a causa dei ricordi su Cecilia Rodriguez, avrebbe voluto lei al suo fianco per essere consolato: “L’altro giorno, quando ho avuto il mio momento down avrei voluto averti accanto”.