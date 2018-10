Grande Fratello Vip, Francesco Monte flirta con Giulia Salemi e parla delle sue ex

Nella serata di ieri al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, è stata data la possibile di riunirsi sotto lo stesso tetto. Gli autori hanno deciso infatti di trascorrere una serata di festa, così facendo gli inquilini di questa edizione possono conoscersi meglio.

Ma ovviamente anche in questa circostanza, tutti i fari sono stati puntati su Francesco Monte e Giulia Salemi. Tra i due è stato un momento di grande intimità dove sembra che sia mancato solamente il bacio. In questo frangente l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche della sua vecchia conoscenza con Paola Di Benedetto e la sua storia finita male con Cecilia Rodriguez.

Giulia Salemi, con un evidente imbarazzo, cerca di spiegare il suo “concetto” molto confuso a Francesco Monte: “Ti ho visto sempre con un occhio non occhio e adesso ti vedo con un altro occhio. Io mi imbarazzo…. odio ‘ste robe. L’occhio nel senso che ti ho conosciuto un pochino meglio. Adesso ti guardo con un occhio più profondo. Voglio scoprire le caratteristiche del mio amico Francesco, questo è il concetto”.

Tra i due ci sono stati anche degli scambi di coccole e piccole carezze. Un momento romantico interrotto da Francesco Monte che ha parlato della sua vecchia storia con Paola Di Benedetto a Giulia Salemi: “All’inizio non ci stavamo simpatici, dopo abbiamo capito che ci piacevamo, c’era sintonia. Dopo mi son reso contro che non c’era una predisposizione mia ad andare oltre. Era solo un’attrazione sull’Isola. Con Paola è finita per colpa mia, ma non c’entra direttamente Cecilia”.

L’ex tronista di Uomini e Donne rivela che gli hanno chiesto direttamente dal confessionale se ritornerebbe mai con Cecilia Rodriguez. Il tarantino rivela però che questa idea è totalmente assurda e poco realistica. Infatti anche a Giulia Salemi ha voluto sottolineare di non provare più nessun tipo di sentimento verso la sua ex fidanzata.