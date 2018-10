Grande Fratello Vip, Francesco Monte chiude definitivamente con Cecilia Rodriguez

Della storia terminata tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez se ne parla da circa un anno. La modella argentina ha infatti “tradito” il suo ex fidanzato durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, poiché si è messa insieme a Ignazio Moser.

Un duro colpo quello ricevuto da Francesco Monte, che fino a questo momento ha sempre sofferto per questa storia d’amore.. Il ragazzo inizialmente cerca di mettere una pietra sopra partecipando a “L’Isola dei Famosi” e frequentandosi con l’ex naufraga e “madre natura” di “Ciao Darwin” Paola Di Benedetto. Purtroppo sia la conoscenza che la partecipazione al reality show sono stati un vero flop per motivi totalmente differenti.

Francesco Monte ha avuto una seconda possibilità di riscattarsi grazie alla chiamata del Grande Fratello Vip. Anche in questo contesto però l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto dei momenti di debolezza pensando alla sua ex fidanzata. Proprio per questo motivo si è cercato in questa diretta di chiarire una volta e per tutte questa vicenda.

Ilary Blasi ha chiamato nella mistery room Francesco Monte dove gli ha mostrato una fotografia di Cecilia Rodriguez. L’ex tronista rivela in seguito: “Ogni giorno vedere le foto della tua ex ragazza non è semplice, fa effetto. Forse è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito. Le distrazioni mi hanno fatto andare avanti, ma non mi hanno fatto ancora accettare tutto quello che è successo. Il processo è molto lungo, so che è passato un anno, ma alcuni sentimenti fanno fatica a passare. E’ ancora una ferita aperta”.

Alfonso Signorini gli chiede quindi se ama ancora o meno la sua ex fidanzata e l’ex tronista Francesco Monte rivela: “Non ne vedo il motivo, non c’è nulla da chiarire… non la amo più”. Con queste parole quindi sembra chiudere definitivamente la sua storia con Cecilia Rodriguez.