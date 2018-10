Grande Fratello Vip: Fariba Tehrani incontra Francesco Monte, ma non sua figlia Giulia Salemi

Fariba Mohammad Tehrani è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Francesco Monte. La donna viene ricordata anche per la sua partecipazione a “Pechino Express 4 – Il Nuovo Mondo” su Rai 1 in coppia con la figlia Giulia Salemi con il nome “Le persiane“.

La donna è stata invitata dagli autori del Grande Fratello Vip per parlare della relazione tra la figlia Giulia Salemi e Francesco Monte. Come ricordano i fan di Pechino Express, la Fariba Mohammad Tehrani è una persona molto generosa e molto severa, che non ha problemi a dire ciò che pensa degli altri.

Per questo motivo Fariba Tehrani vuole parlare con Francesco Monte per dirgli che non le sta piacendo il suo comportamento nei confronti di Giulia Salemi. Fuori dalla porta rossa, prima di avere il confronto con l’ex naufrago, viene stuzzicata dalla conduttrice Ilary Blasi: “Non vedo l’ora che Giulia trovi l’amore della sua vita“, senza citare però il tarantino in questa frase.

Una volta entrata nella casa, Fariba Tehrani si “sfoga” con Francesco Monte: “Mi sembri un bravo ragazzo e pieno di principi. Non voglio credere a quello che dicono gli altri e cioè che la tua è una strategia. Però Giulia sta cercando di conoscere tutte le tue sfumature, venendoti incontro, io ti chiedo di fare altrettanto. Ti chiedo di rispettarla e se qualche tuo pensiero non è uguale al tuo, con dolcezza parla con lei e valle incontro. Giulia non è che è figlia di nessuno, io finché vivrò la proteggerò”.

L’ex tronista di Uomini e Donne rivela di aver rispettato sempre Giulia Salemi rivelando di non aver mai pronunciato la parola amore ribadendo che tra i due c’è solamente una conoscenza in corso. L’incontro per Fariba Tehrani sarebbe stato perfetto se avesse potuto incontrare la figlia, ma gli autori non l’hanno permesso.